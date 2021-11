Le gouvernement vise à mettre en place 1 000 stations de GNL dans les trois prochaines années

Les camions/bus au GNL ont une capacité de transport de carburant qui est 2,5 fois supérieure à celle des camions/bus au GNC et peuvent parcourir environ 700 km avec une seule recharge, selon les experts.

Le ministère du pétrole et du gaz naturel, ainsi que la Society of Indian Automobile Manufacturers Association (SIAM), ont identifié 1 000 sites à travers l’Inde pour installer des points de vente de gaz naturel liquéfié (GNL) au cours des trois prochaines années, dans le but de remplacer le diesel et l’essence. avec un carburant plus propre dans les véhicules long-courriers et d’atteindre l’objectif d’une part de 15 % pour le gaz naturel dans le mix énergétique total de l’Inde d’ici 2030.

Les constructeurs automobiles ont manifesté leur intérêt pour la fabrication de véhicules conformes au GNL pour profiter des avantages de l’efficacité et de la réduction des émissions, a déclaré à FE Tarun Kapoor, secrétaire du pétrole de l’Union.

Les camions/bus au GNL ont une capacité de transport de carburant qui est 2,5 fois supérieure à celle des camions/bus au GNC et peuvent parcourir environ 700 km avec une seule recharge, selon les experts.

Kapoor a déclaré: «Nous avons identifié avec SIAM environ 1 000 emplacements sur les principales autoroutes, y compris le quadrilatère d’or, pour mettre en place les sorties de GNL. Les points de vente ont été répartis entre diverses organisations gouvernementales et privées afin d’assurer la disponibilité de l’approvisionnement en temps opportun. Cependant, le SIAM devra s’assurer que des véhicules long-courriers au GNL soient fabriqués pour utiliser ce carburant. Des entreprises telles que Eicher, Ashok Leyland et Tata Motors ont manifesté leur intérêt à fournir ces véhicules.

Le ministère du Pétrole a lancé le 19 novembre 2020 un programme de mise en place de 50 stations de GNL par des sociétés de commercialisation de pétrole telles que Indian Oil, BPCL, HPCL, GAIL, Petronet LNG et Gujarat Gas. IOC en installera 20, tandis que BPCL, HPCL et GAIL créeront chacune 10 stations de GNL.

Selon des sources du SIAM, les constructeurs automobiles ont adopté une politique d’attentisme sur la fabrication de véhicules conformes au GNL, car le gouvernement a mis au point divers carburants alternatifs pour remplacer les combustibles fossiles. Ceux-ci incluent le mélange d’éthanol avec de l’essence, du GNC, du biogaz et du GNL en dehors des véhicules électriques. Tous nécessitent des moteurs séparés.

« [Original equipment manufacturers] devront examiner la faisabilité économique de ces options avant de pouvoir s’engager à fabriquer l’une d’entre elles », a déclaré la source.

Le GNL en tant que segment de carburant pour véhicules lourds devrait fournir environ 20 à 25 millions de mètres cubes standard par jour de nouvelle demande de gaz d’ici 2035. En Inde, où le secteur des transports consomme 40 % du diesel vendu, les avantages environnementaux du GNL sont énormes. . Il n’y a pas d’émission de dioxyde de soufre et les émissions d’azote sont réduites de 85 %.

