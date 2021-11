Le gouvernement vise à réduire les coûts logistiques de 5 points de pourcentage au cours des cinq prochaines années : Piyush Goyal

Goyal a également salué les efforts de l’Uttar Pradesh pour avoir franchi 7 crans depuis le dernier rapport, le plus élevé de tous les États, motivé par des initiatives politiques, des dépenses d’infrastructure plus élevées dans la logistique, entre autres.

Le gouvernement vise à réduire les coûts logistiques élevés de l’Inde – longtemps blâmés pour l’érosion de la compétitivité des exportateurs – jusqu’à cinq points de pourcentage au cours des cinq prochaines années par rapport aux 13-14% actuels du produit intérieur brut (PIB), selon le commerce et le ministre de l’Industrie Piyush Goyal.

Si l’objectif est atteint, il catapultera l’Inde dans la ligue des pays développés où les coûts logistiques représentent environ 8 à 10 % de leur PIB. Le coût logistique actuel en Inde, cependant, est en phase avec celui de nombreux autres pays en développement.

Un précédent projet de politique nationale de la logistique, affermi il y a environ deux ans, avait pour objectif de réduire ces coûts à 10 % du PIB d’ici 2022. Cependant, comme FE l’avait signalé en août, le gouvernement a désormais l’intention de se fixer un objectif plus ambitieux pour ramener le coût à la moyenne mondiale d’environ 8 % du PIB.

En publiant lundi le rapport sur la facilité logistique dans différents États (LEADS), 2021, Goyal a déclaré que l’objectif peut être atteint si les États adoptent les mesures suggérées dans le rapport LEADS. Ces étapes comprennent l’élaboration de politiques et de plans directeurs logistiques au niveau de l’État, l’utilisation d’un système de dédouanement à guichet unique pour la logistique, la mise en place d’un mécanisme de règlement des griefs et des compétences à grande échelle dans ce domaine. Les Etats sont des partenaires importants dans les efforts de réduction des coûts logistiques, a-t-il souligné.

Le Gujarat était à nouveau en tête du peloton des États dans le dernier rapport LEADS, suivi de l’Haryana et du Pendjab, et Delhi était en tête de liste des territoires de l’Union. « Des politiques proactives, des infrastructures bien développées et des services dirigés par un gouvernement réactif ont aidé le Gujarat à maintenir son rang », indique le rapport.

La nouvelle tendance à la réduction des coûts logistiques est importante, car un rapport HSBC de 2016 avait suggéré que les goulots d’étranglement nationaux, y compris les coûts logistiques élevés, représentaient la moitié du ralentissement des exportations du pays.

Selon l’Étude économique 2017-18, une diminution de 10 % des coûts logistiques indirects pourrait entraîner une croissance des exportations de 5 à 8 %. Il avait prédit que le marché indien de la logistique atteindrait environ 215 milliards de dollars d’ici 2020.

Le ministère du Commerce engagera en permanence tous les États et territoires de l’Union pour les aider à améliorer l’écosystème logistique global. Les synergies découlant d’une telle approche coordonnée réduiront les coûts logistiques et qui, à leur tour, agiront comme des stimulants importants pour le plan directeur national du Premier ministre Gati Shakti, a déclaré Goyal.