Le gouvernement vise la vente au détail d’énergie composite : Pradhan

Les ventes de GNC ont récemment diminué, car les segments du transport et de la mobilité des passagers ont été durement touchés par la deuxième vague de Covid-19 et les États ont imposé des blocages pour freiner la propagation des infections.

Le ministre de l’Union du pétrole et du gaz naturel, Dharmendra Pradhan, a déclaré mardi que le gouvernement visait à évoluer vers le concept de détaillant d’énergie où tous les différents carburants de transport – hydrogène, diesel, essence, gaz naturel comprimé (GNC), gaz naturel liquéfié (GNL) et L’installation d’échange de batteries de véhicules électriques – doit être disponible en un seul point.

Pradhan s’exprimait lors d’un événement en ligne où il a inauguré 201 nouveaux points de vente au détail de GNC appartenant à des coentreprises et des filiales de GAIL. Le ministre a également inauguré deux unités mobiles de ravitaillement (MRU) pour le ravitaillement des véhicules GNC à Raigad, Maharashtra et Delhi. Les MRU appartiennent respectivement à Mahanagar Gas et Indraprastha Gas.

Affirmant que l’avenir de la vente au détail de carburant est mobile, Pradhan a déclaré que « nous apportons l’innovation dans la vente au détail d’énergie, la rendons mobile et livrons à domicile ». Les MRU peuvent stocker jusqu’à 1 500 kg de GNC et peuvent remplir 150 à 200 véhicules par jour et contribueront à l’approvisionnement en GNC dans les zones non encore connectées par des pipelines et aux endroits où il y a pénurie de terrains pour installer des stations GNC conventionnelles.

Pradhan a déclaré que l’IOCL, géré par l’État, allait bientôt lancer une station de distribution d’hydrogène dans sa raffinerie de Vadodara. Le gouvernement vise également à avoir 10 000 points de vente au détail de GNC au cours des cinq prochaines années alors que le pays prévoit d’augmenter la part du gaz dans son panier énergétique à 15 % d’ici 2030, contre 6 % actuellement. En octobre 2020, il y avait 2 434 stations GNC à travers le pays.

“Les volumes de GNC devraient commencer à se remettre des creux de mai 2021 alors que plusieurs États ont commencé à assouplir les restrictions dans un contexte de baisse des infections”, a déclaré mardi Sabyasachi Majumdar, vice-président de l’Icra.

