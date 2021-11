Le gouvernement vise le lancement des services 5G d’ici le 15 août de l’année prochaine

Vaishnaw a récemment déclaré que la vente aux enchères du spectre 5G devrait avoir lieu vers avril-mai de l’année prochaine. Auparavant, le gouvernement visait à organiser la vente aux enchères en mars. Trai devrait donner ses recommandations en février-mars concernant la tarification du spectre.

Les enchères de spectre devraient avoir lieu vers avril-mai de l’année prochaine, mais le gouvernement essaie de lancer des services 5G vers le 15 août. comprendre si le lancement commercial des services 5G dans certains cercles ou emplacements est une possibilité d’ici le 15 août.

Des sources ont déclaré qu’un lancement limité de la 5G est possible d’ici cette date si le DoT fournit des éclaircissements sur le spectre inutilisé qui peut être mis aux enchères. En outre, l’industrie doit avoir l’assurance que le prix de réserve sera réduit. « Si ces problèmes sont résolus au plus tôt, les opérateurs de télécommunications peuvent passer des commandes d’équipements et prendre toutes les dispositions pour le déploiement, de sorte que lorsque les enchères sont menées en avril-mai, les opérateurs de télécommunications sont prêts à lancer des services dans un court laps de temps, », a déclaré une source de l’industrie.

De nombreux pays, dont les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et des pays européens, entre autres, ont déjà lancé des services 5G, tandis que l’Inde est dans une phase préparatoire. Plus tôt cette année, le comité permanent des technologies de l’information, présidé par le député du Congrès Shashi Tharoor, avait retiré le DoT pour ne pas avoir fait suffisamment de travail préparatoire pour le lancement des services 5G en Inde. Après le dépôt du rapport au Parlement, le DoT a commencé les essais 5G, qui sont actuellement en cours.

Le gouvernement a été en contact régulier avec l’industrie au sujet de la 5G pour résoudre les problèmes soulevés par les opérateurs de télécommunications. Le DoT a également répondu aux questions posées par la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) concernant la disponibilité du spectre. Le régulateur avait demandé au DoT de donner une feuille de route claire sur la disponibilité du spectre, l’utilisation par les entités gouvernementales et d’autres acteurs comme les radiodiffuseurs, ainsi que la notification des différentes bandes. En effet, Trai veut des éclaircissements sur tous les aspects du spectre avant de publier un document de consultation pour la prochaine vente aux enchères.

En septembre, le DoT avait écrit à Trai pour solliciter ses recommandations sur la tarification, le quantum et d’autres modalités relatives au spectre dans plusieurs bandes. La référence du DoT cherche des vues de Trai sur le prix de base, le quantum et toutes les autres modalités pour le spectre sur plusieurs bandes. Il s’agit notamment des bandes telles que 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz ainsi que des bandes 3 300-3 600 MHz (qui n’ont pas été mises aux enchères lors du dernier tour) et des ondes millimétriques bande (24,25-28,5 GHz).

La dernière série d’enchères de spectre, tenue en mars de cette année, a rapporté des offres gagnantes de plus de 77 800 crores de roupies pour 855,6 MHz de spectre. L’industrie espère une baisse du prix de réserve du spectre car la dynamique du secteur a changé maintenant avec seulement trois acteurs contre six à sept auparavant. Lors des dernières enchères, toutes les ondes ont été vendues à prix de réserve uniquement, la majorité du spectre restant invendu. Par exemple, lors de la vente aux enchères de mars, sur le total de 2 308 MHz de spectre en vente, qui, au prix de réserve, valait Rs 3,92 lakh crore, n’a vu que 37% ont été vendus. Deux bandes, 700 MHz et 2500 MHz n’ont pas trouvé preneur.

