Le gouvernement Yogi augmente l’allocation pour le personnel de police avant les élections de 2022

Le gouvernement de Yogi Adityanath a annoncé aujourd’hui une augmentation de 25 pour cent de l’allocation d’aliments nutritifs accordée au personnel de police dans l’Uttar Pradesh. Le gouvernement a également décidé de fournir chaque année 2 000 roupies sous forme d’allocation de carte SIM aux sous-inspecteurs, aux chefs de police et aux agents de la PAC et de la police civile, selon une notification du gouvernement.

« Il a été décidé d’augmenter l’indemnité admissible pour l’inspecteur, le sous-inspecteur et le cadre de bureau de Rs 1200 à Rs 1500, d’augmenter l’indemnité admissible pour le chef de police et l’agent de police de Rs 1500 à Rs 1875 et au personnel de classe IV à partir du présent allocation admissible de Rs 1350 à Rs 1 688 », indique la notification, ajoutant que Rs 2000 seront fournis comme allocation de carte SIM qui sera payée en deux parties – Rs 1 000 en janvier et Rs 1 000 en juillet.

S’adressant à un rassemblement plus tôt dans la journée, CM Adityanath a annoncé une augmentation des honoraires des cuisiniers travaillant dans le département de l’éducation de base de Rs 500 et celui des instructeurs à temps partiel de Rs 2000. « Les cuisiniers recevront deux saris par an et le montant de un tablier et un bonnet seront envoyés directement sur leurs comptes bancaires », a déclaré Adityanath.

Le ministre en chef a également attaqué les partis d’opposition sur l’énorme saisie d’argent d’un homme d’affaires de Kanpur. « La récupération d’une énorme réserve d’argent et de briques d’or il y a 3 jours révèle les méfaits des gouvernements précédents et montre comment ils ont caché l’argent qui appartient aux pauvres. Désormais, cet argent sera utilisé pour accélérer le rythme du développement pour faire de l’Uttar Pradesh l’État numéro un », a déclaré Adityanath.

Attaquant le Congrès, le ministre en chef a déclaré : « Le Congrès a gouverné pendant longtemps… Vous devez avoir vu la déclaration du Maharashtra ATS… vous devez avoir vu comment à l’époque ils mettaient en cause les travailleurs et les dirigeants du BJP, RSS dans le Malegaon de 2008 cas d’explosion. Le Congrès devrait s’en excuser. Le Congrès abritait des terroristes et joue avec le pays et ce n’est pas caché du public », UP CM Yogi Adityanath.

La décision du gouvernement UP d’annoncer une augmentation des allocations intervient juste avant les élections cruciales prévues dans l’État au début de 2022.

