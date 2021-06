Le gouverneur Abbott rendra les étudiants plus stupides 10z viral

Mercredi soir, The ReidOut, l’animatrice Joy Reid a dénoncé un récent projet de loi du Texas qui a créé le projet 1836 pour donner aux étudiants une éducation patriotique et enseigner les valeurs américaines aux générations futures. Reid a critiqué le gouverneur Greg Abbott (à droite) comme le pire pour avoir signé ce projet de loi qui serait censé « rendre les étudiants de votre État littéralement plus stupides parce qu’ils sont moins informés ».

Reid a commencé sa croisade extrême contre le gouverneur Abbott et le projet 1836 lorsqu’elle l’a comparé à la propagande chinoise : « Tout d’abord, l’éducation patriotique est littéralement ce que la Chine a appelé ses efforts de propagande après le massacre de la place Tiananmen. Donc, super image de marque sur celui-là, Texas.

Ce n’est pas parce que quelque chose fait la promotion des valeurs conservatrices et de l’éducation patriotique que cela fait de la propagande. Et s’il est vrai que l’esclavage existait en Amérique, ce que personne n’a nié, ce n’est pas une caractéristique déterminante de la fondation américaine comme Reid le croit.

Elle a également attaqué Abbott pour un autre projet de loi qui interdirait l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles du Texas :

Le projet de loi comprend un langage qu’une école ne peut pas exiger, ou faire d’un cours le concept que l’avènement de l’esclavage a constitué la fondation des États-Unis ou la véritable fondation des États-Unis. Sauf que c’est le cas, c’est dans la constitution actuelle.

Sans surprise, Reid a promu la théorie critique de la race et le projet 1619 qui enseignent à tort que le racisme et l’esclavage sont des caractéristiques centrales et déterminantes de l’histoire et de la politique américaines. En réalité, une simple lecture de la Constitution et la compréhension de la fondation américaine prouveraient qu’en principe, les fondateurs étaient contre l’esclavage parce qu’ils pensaient qu’il était contre nature, et qu’ils croyaient qu’il était voué à l’échec. Cependant, pour Reid, la gauche ne peut jamais se tromper, et le Texas ne fera que rendre ses étudiants plus stupides avec le projet de 1836.

Elle a terminé le segment avec un avertissement à ses téléspectateurs: «Le Texas affecte ce que toute la nation apprend, car le Texas est si grand que les éditeurs ont trouvé qu’il était plus rentable de prendre un livre conçu pour plaire au Texas et de le commercialiser en grande partie inchangé dans d’autres États. ” Cette citation a renforcé l’obsession de la gauche de contrôler et de réécrire le récit de l’histoire américaine, même si leur version de l’histoire était inexacte.

