Le gouverneur Andrew Cuomo s’en prend au journaliste qui l’interroge sur le scandale 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui démissionne officiellement cette semaine, s’en est pris à un journaliste qui l’a interrogé sur son scandale d’agression sexuelle.

Il parlait aux journalistes de l’approche de l’ouragan Henri, qui est maintenant devenu une tempête tropicale, lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur le scandale samedi, a rapporté Fox News.

“Je ne veux pas me lancer dans la politique d’Albany, ce qui se passe depuis quelques mois”, a-t-il déclaré au journaliste du Law Journal. “Il s’agit d’un briefing sur la tempête pour sauver des vies de New-Yorkais.”

« Mais vous êtes le Journal juridique. Si vous pensez que la justice consiste à accepter une plainte d’une personne, sans enquête, sans détermination de crédibilité, et sans regarder les actions passées d’une personne, alors vous ne savez pas ce qu’est le système judiciaire », a-t-il déclaré dans une réponse qui a attaqué l’un de ses accusateurs, Charlotte Bennett, le procureur général Letitia James et le journaliste en même temps.

« Je peux porter plainte contre toi aujourd’hui. C’est peut-être vrai, peut-être que ce n’est pas vrai, mais c’est pourquoi ils font des enquêtes », a-t-il déclaré.

C’est un autre événement honteux qui s’ajoute à la fin probable et honteuse de la carrière du gouverneur. Sa démission l’a aidé à éviter la destitution, mais cela n’était pas acceptable pour certains qui veulent toujours qu’il soit destitué.

Cuomo quitte son poste de gouverneur de New York, mais cela ne signifie pas qu’il ne devrait pas toujours être destitué et empêché de se présenter à nouveau, a déclaré le représentant de l’État de New York, Ron Kim – un démocrate et membre de la législature de l’État qui a déjà fait des vagues lorsqu’il a publiquement dénoncé Cuomo pour avoir tenté de le forcer à soutenir le gouverneur.

Le membre de l’assemblée de l’État est allé à la presse en février affirmant que Cuomo avait menacé de le « détruire » après avoir critiqué la politique du gouverneur en matière de foyers de soins en 2020. Kim a déclaré à CNN que Cuomo l’avait appelé « pour menacer ma carrière si je ne couvrais pas Melissa. [DeRosa] et ce qu’elle a dit », alléguant que le gouverneur avait tenté de le forcer à faire une déclaration. Cuomo l’a alors averti de ne pas “franchir certaines lignes” car les démocrates sont “dans cette affaire ensemble” et que Kim n’avait pas encore vu sa colère.

S’exprimant vendredi, Kim a déclaré qu’il avait contacté un professeur de la Cornell Law School pour obtenir des conseils sur la destitution du gouverneur malgré son départ de ses fonctions. Kim a ensuite publié la correspondance du professeur sur Twitter, ce qui expliquait pourquoi la raison pour laquelle l’Assemblée de l’État de New York ne destituait pas Cuomo était « malheureusement à court d’autorité légale et d’autorité de persuasion ».

Et la représentante républicaine de New York, Elise Stefanik, a appelé à l’arrestation de Cuomo.

Cuomo a annoncé mardi après-midi qu’il démissionnait de ses fonctions après que plusieurs femmes l’aient accusé d’inconduite sexuelle.

Dans un communiqué de presse cinglant, Stefanik a déclaré que “personne n’est au-dessus des lois” et que Cuomo “doit démissionner et être arrêté immédiatement”.

« Les New-Yorkais ont vécu bien trop longtemps sous le mandat corrompu et criminel du pire gouverneur des États-Unis », a déclaré Stefanik.

« Cette démission est attendue depuis longtemps. Le Gouverneur Cuomo doit être arrêté et poursuivi pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et abus sexuels. Le Gouverneur Cuomo doit également être arrêté et poursuivi pour ses actes criminels couvrant la mort tragique de nos personnes âgées les plus vulnérables dans les maisons de retraite », a-t-elle ajouté.

« En outre, le Gouverneur Cuomo et son personnel, financés par les contribuables, doivent être poursuivis pour avoir utilisé illégalement les ressources de l’État pour négocier un contrat de livre de plusieurs millions de dollars. Il existe plusieurs lois fédérales et étatiques que le gouverneur et son personnel ont enfreintes, et ils doivent être tenus responsables. Chaque New Yorkais doit savoir qu’il y a une justice égale en vertu de la loi – peu importe si vous êtes la figure la plus puissante de New York ou un New-Yorkais de tous les jours », a-t-elle poursuivi.

« La culture systémique de la corruption criminelle, de la vengeance politique et des représailles illégales sous Andrew Cuomo a été balayée sous le tapis pendant des années par les démocrates, les médias et le cloaque d’Albany. C’est un chapitre honteux de l’histoire de New York », a déclaré Stefanik.

“La prochaine gouverneure Kathy Hochul doit purger immédiatement les personnes nommées politiques abusives, corrompues et criminelles de Cuomo pour nettoyer la maison pour le bien de chaque New Yorkais”, a-t-elle conclu.