Le gouverneur Andrew Cuomo vient de rendre les choses bien pires pour le petit frère Chris ‘Fredo’ Cuomo – RedState ⋆ .

Nous avons rapporté la semaine dernière sur les nouvelles – et les retombées – sur la façon dont Chris Cuomo, le dur à cuire résident de CNN et présentateur de «Prime Time», avait conseillé à son frère Andrew Cuomo, à ses meilleurs employés et avocats sur la façon de gérer les réactions négatives envers les nombreux allégations de harcèlement sexuel et d’agression dont le gouverneur de New York a été frappé au cours des derniers mois.

Pour récapituler rapidement, le Washington Post a annoncé que le petit frère du gouverneur Cuomo «avait encouragé son frère à prendre une position de défi et à ne pas démissionner du bureau du gouverneur» selon leurs sources. Le document indiquait également qu ‘«à un moment donné, [Chris Cuomo] a utilisé l’expression «annuler la culture» comme raison de tenir ferme face aux allégations, ont déclaré deux personnes présentes lors d’un appel.

Alors que Chris Cuomo s’est excusé à l’antenne jeudi soir et que les responsables de CNN ont indiqué qu’il ne recevrait aucune punition pour avoir enfreint la règle non écrite selon laquelle les journalistes ne sont pas personnellement impliqués dans des histoires politiques, d’autres CNNers étaient furieux contre le double standard du réseau et l’animateur «Prime Time» était afficher et exprimé sa consternation face à l’apparence du réseau.

Plus tôt dans la journée, le gouverneur Cuomo a été interrogé sur la controverse lors d’une conférence de presse et a rapidement empiré les choses non seulement pour son frère, mais aussi pour des journalistes anonymes qui, selon le gouverneur, lui offrent souvent des conseils.

«J’ai eu des conversations avec mon frère», a déclaré le gouverneur Cuomo à un journaliste du New York Post. «J’ai toujours des conversations avec mon frère parce que c’est mon frère et c’est mon meilleur ami.»

Il a en outre précisé en déclarant que «et de toute évidence, [Chris] était conscient de ce qui se passait et je lui en ai parlé, et il m’a fait part de ses pensées. Il me dit toujours ses pensées. Parfois je les suis, parfois non. Il ne couvrait pas l’histoire. Il s’était retiré de l’histoire.

Le gouverneur Cuomo a également fait une autre déclaration révélatrice sur le papier, qui n’a pas figuré sur la vidéo qu’ils ont sur leur site Web:

Cela s’est produit pendant le presser d’aujourd’hui: interrogé sur les conseils politiques de son frère, présentateur @CNN @ChrisCuomo, @NYGovCuomo a défendu: «J’ai eu des conversations avec mon frère … Mais je parle tout le temps aux journalistes de situations et ils me disent ce qu’ils pensent et leurs conseils. – Bernadette Hogan (@bern_hogan) 24 mai 2021

Regardez Andrew Cuomo admettre que Fredo Cuomo lui «dit toujours» ses pensées ici ou ci-dessous:

Selon la norme, le gouverneur Cuomo, dans sa manière typique d’essayer de donner l’impression qu’il parle spontanément, a ouvert une boîte de vers ici, pas seulement à la lumière des révélations de la semaine dernière sur son frère et du nouveau sur la façon dont Chris Cuomo le conseille «toujours» (c’est évident depuis un moment maintenant) mais aussi en disant la partie silencieuse à haute voix sur d’autres personnalités médiatiques qui le conseillent apparemment dans les coulisses, ce qui, comme je l’ai noté plus tôt, va à l’encontre des règles.

Rappelez-vous, en février, certains médias de New York ont ​​commencé à parler ouvertement du traitement hostile qu’ils avaient reçu du gouverneur Cuomo depuis le début de son règne, avec d’autres rapports faisant surface sur la façon dont certains journalistes avaient décidé de tuer des histoires potentiellement dommageables. plutôt que de faire face aux menaces du gouverneur et de se mettre de son côté. L’une de leurs principales préoccupations était de s’inquiéter de l’accès qu’eux et / ou leurs collègues pourraient ne pas avoir aux entretiens futurs. L’autre préoccupation majeure était leur sécurité.

L’affirmation de Cuomo sur la façon dont d’autres journalistes lui offriraient des conseils sur la façon de faire son travail (ce qui, je n’ai aucun doute, est en train de se produire) mérite une analyse et une enquête plus approfondies de la part des mêmes membres de la presse new-yorkaise qui ont décidé de faire preuve de prudence. plus tôt cette année et faire un rapport sur des années de menaces pas si à peine voilées du bureau du gouverneur.

Vont-ils se lever une deuxième fois, ouvrir grand le couvercle et laisser tomber les chips là où ils le peuvent sur cette histoire? Restez à l’écoute… un autre scandale médiatique majeur en cours.

