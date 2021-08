Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, confronté à une élection de rappel, a vanté le journal pro-Pékin Sing Tao – citant les « reportages équilibrés » du média et louant le personnel pour « l’intégrité journalistique ».

Le journal est également enregistré en tant qu’agent étranger de la Chine, selon The Washington Free Beacon.

Les électeurs californiens envoient déjà des bulletins de vote sur l’opportunité de rappeler Newson, avec le vote final le 14 septembre. L’initiative de rappel était essentiellement le résultat des faux pas de Newsom dans la gestion de la pandémie de coronavirus – y compris ses mesures de verrouillage et ses repas dans un restaurant chic de la région de Napa Valley en violation de ses propres mandats de sécurité sanitaire COVID-19.

Les sondages montrent que le scrutin est dans l’impasse sur l’opportunité de le garder ou de le retirer – dans l’état résolument bleu.

Newson a fait le commentaire sur le journal lors d’un gala annuel dans lequel il l’a également félicité pour avoir aidé les sino-américains à s’acclimater à la Californie.

Les propriétaires de Sing Tao sont membres de la Conférence consultative politique du peuple chinois, un conseil consultatif gouvernemental contrôlé par le Parti communiste chinois.

Ce mois-ci, le ministère de la Justice a demandé à Sing Tao de s’enregistrer en tant qu’agent étranger – il rejoint d’autres médias contrôlés par la Chine comme China Daily et Xinhua, qui sont également surveillés par le DOJ en tant qu’agents étrangers.

Un propriétaire, Charles Ho, a publiquement défendu la loi sur la sécurité nationale que Pékin a utilisée pour arrêter des journalistes, des politiciens et des militants pro-démocratie à Hong Kong.

Sing Tao, qui est publié quotidiennement à San Francisco, Los Angeles et New York, a réussi à nouer des relations étroites avec les politiciens californiens. En plus de Newsom, le maire de San Fransisco, London Breed, et le procureur de district Chesa Boudin ont pris la parole lors du gala.