Le gouverneur de Californie Gavin Newsom envisage de copier les tactiques d’avortement du Texas pour le contrôle des armes à feu

Les gens l’avaient prédit et maintenant c’est la réalité. Gavin Newsome prévoit de trouver un moyen de contourner le 2e amendement exactement de la même manière que le Texas a contourné le 14e amendement.

L’idée impliquera sûrement des changements apportés par la législature de l’État de Californie, mais le gouverneur Gavin Newsom veut s’en prendre aux fabricants, grossistes, détaillants et acheteurs de fusils d’assaut (ceux que la Californie a déjà interdits ou va interdire).

En termes simples, il semble que Newsom veuille permettre à votre Californien moyen de poursuivre le magasin d’armes local ou le « magasin d’articles de sport », ou le gars qui entre dans le parking avec son nouvel achat, ou même le fabricant d’armes lui-même. Le procès aurait lieu devant un tribunal de l’État, à moins que le fabricant ne soit de l’extérieur de l’État et puisse porter l’affaire devant un tribunal fédéral, mais le tribunal sera toujours guidé par la loi de l’État sur le procès.

Ce serait, bien sûr, la mort du 2e amendement dans le plus grand État du pays – de loin – avec 40 millions d’habitants, et un État qui aurait l’une des dix premières économies de la planète s’il était son propre pays. Cela dévasterait complètement l’industrie des armes à feu.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

De plus, tout comme le Texas, il y aura probablement des États imitateurs, New York – un autre très grand État, l’Illinois, suffisamment pour réduire considérablement les bénéfices de l’industrie des armes à feu et suffisamment pour déplacer le lobby des armes à feu « tout-puissant » pour arrêter ces » pro-vie » d’entraver leurs profits de la mort, l’argent du sang. je

C’était inévitable. Une fois que quelqu’un devient un peu trop mignon en trouvant un moyen de contourner les protections constitutionnelles, d’autres trouveront un moyen de l’utiliser ailleurs :

Comme prédit. https://t.co/QV9c8EAIPj – Charlie Sykes (@SykesCharlie) 12 décembre 2021

Oui, comme prévu.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak