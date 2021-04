Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, propose l’interdiction des nouveaux permis de fracturation hydraulique d’ici 2024 ⋆ .

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, assiste à une conférence de presse pour lancer un supersite de vaccination contre le coronavirus à San Diego, Californie, le 8 février 2021 (Sandy Huffaker / Pool via .)

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a ordonné aux régulateurs des États de cesser de délivrer de nouveaux permis pour les projets de fracturation hydraulique d’ici 2024.

L’annonce n’affecte pas les permis pour les puits de fracturation existants, qui fournissent environ 17% du gaz et du pétrole de la Californie, selon le New York Times. Newsom a également ordonné aux régulateurs «d’analyser les voies pour éliminer progressivement l’extraction de pétrole» en Californie d’ici 2045, selon un communiqué publié vendredi.

«La crise climatique est réelle et nous continuons d’en voir les signes chaque jour», a commenté Newsom dans le communiqué de presse. «Alors que nous nous efforçons de décarboner rapidement notre secteur des transports et de créer un avenir plus sain pour nos enfants, j’ai clairement indiqué que je ne voyais pas de rôle pour la fracturation hydraulique dans cet avenir et, de même, je pense que la Californie doit aller au-delà du pétrole. “

L’annonce de Newsom est intervenue après qu’un projet de loi de l’État qui aurait interdit toutes les opérations de fracturation en Californie d’ici 2027, y compris dans les puits existants, n’a pas réussi à passer devant le Comité des ressources naturelles du Sénat de l’État. Le projet de loi s’est heurté à l’opposition des syndicats et de l’industrie pétrolière et gazière.

“Une fois de plus, le gouverneur Newsom a choisi d’ignorer la science, les données et les faits pour gouverner par des interdictions, des mandats et des autorisations personnelles”, a déclaré Catherine Reheis-Boyd, présidente et chef de la direction de la Western States Petroleum Association, dans un communiqué. «L’interdiction de près de 20% de la production d’énergie dans notre État ne fera que nuire aux travailleurs, aux familles et aux communautés de Californie et confiera notre indépendance énergétique aux fournisseurs étrangers.»

Newsom a également demandé aux régulateurs de l’État de concevoir un plan visant à mettre fin à la vente de véhicules à essence dans l’État d’ici la fin de 2035, dans un ordre signé en septembre 2020.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.