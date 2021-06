Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, revient sur l’abandon des pouvoirs d’urgence 10z viral

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom s’exprime lors d’une visite de la première dame Jill Biden à The Forty Acres, le premier siège du syndicat United Farm Workers, à Delano, Californie, le 31 mars 2021. (Mandel Ngan/Pool via .)

Lors d’un événement de loterie sur les vaccins vendredi, le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a renié sa promesse de lever la déclaration d’urgence de l’État après le 15 juin, lui permettant de conserver le pouvoir d’imposer des restrictions radicales sur le COVID.

“La seule chose dont je suis certain, c’est qu’il y a de l’incertitude dans l’avenir”, a déclaré Newsom. “L’urgence reste en vigueur après le 15 juin.”

Lorsqu’on lui a demandé de justifier son retour sur son engagement envers les Californiens, le gouverneur a répondu : « Parce que nous sommes toujours en état d’urgence. Cette maladie est toujours en vigueur. Ce n’est pas l’été qui prend congé.

Il a laissé entendre qu’il pourrait avoir besoin d’utiliser à nouveau les pouvoirs d’urgence. “Certaines modifications devront peut-être être en ordre sur la base de conditions changeantes”, a-t-il fait remarquer.

Les journalistes ont également interrogé Newsom sur la décision du conseil d’administration de la California Occupational Safety and Health Administration (CalOSHA) qui semblait approuver la recommandation de masques pour tout le monde sur un lieu de travail si certains employés ne sont toujours pas vaccinés. Une telle politique maintiendrait le mandat du masque au-delà de la date d’expiration indiquée par Newsom pour les exigences. Le conseil d’administration a constitué un sous-comité pour approfondir la question.

« La poussière retombe. Ils ont un sous-comité qui se réunit pour assurer le suivi de certains travaux. Ils vont dans la bonne direction », a commenté Newsom sur l’affaire CalOSHA.

«Nous travaillons à travers cela. C’est le processus de fabrication des saucisses. Nous avons déjà eu un certain nombre de conversations plus tôt ce matin sur les sentiments des gens à propos de ce qui s’est passé la nuit dernière. Je pense qu’il est utile que le gouverneur ne dicte pas et n’impose pas ces décisions à l’avance. . . . Nous sommes dans un processus itératif d’engagement. . . . Nous espérons informer les gens de nos prochaines étapes très prochainement », a déclaré Newsom.

Le gouverneur a réitéré l’efficacité et l’importance du port de masques, malgré le déploiement massif de vaccins à l’échelle nationale et la chute des taux de transmission du virus. « Les couvre-visages restent une partie importante de notre arsenal pour lutter contre cette maladie », a-t-il affirmé.

La volte-face de Newsom sur les restrictions COVID et sa réticence à renoncer à son autorité d’urgence en cas de pandémie vient comme un mouvement de rappel pour le destituer alors que le gouverneur a obtenu le soutien général de plus d’un million de pétitionnaires. L’effort a été largement inspiré par les politiques de Newsom sur les coronavirus, qui ont inclus certaines des mesures de verrouillage les plus strictes aux États-Unis

