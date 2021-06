Avec l’un des taux de cas de COVID-19 les plus bas du pays, un taux de vaccination des adultes de plus de 70 % et une réouverture généralisée prévue pour le 15 juin, la pandémie est enfin sur le déclin en Californie. Mais le gouverneur Gavin Newsom refuse toujours de renoncer à ses « pouvoirs d’urgence ».

“La Californie devrait mettre fin à la plupart des restrictions sur les coronavirus le 15 juin, mais le gouverneur Gavin Newsom ne lève pas l’état d’urgence”, rapporte le média local KCRA3. “Newsom garde dans sa poche arrière les pouvoirs d’urgence qui lui sont conférés par un tribunal” au cas où les choses tourneraient mal. “”

“Nous sommes toujours en état d’urgence”, a déclaré le gouverneur. « Cette maladie n’est pas éteinte. Ce n’est pas disparu, ce n’est pas prendre les mois d’été.

L’étendue des pouvoirs d’urgence ici est vraiment époustouflante. Selon KCRA3, la déclaration d’urgence de Newsom lui a permis d’allouer unilatéralement des milliards de « dépenses d’urgence » et de modifier ou de suspendre plus de 200 lois et règlements d’État.

Il n’est peut-être pas surprenant que le gouverneur ne veuille pas abandonner un pouvoir aussi vaste et incontrôlé. Cependant, avec cette mentalité d’urgence permanente, Newsom étend la loi de l’État jusqu’à ce qu’il mérite une médaille d’or olympique en gymnastique.

En vertu de la loi californienne, le gouverneur ne peut déclarer l’état d’urgence que dans des « conditions de catastrophe ou d’extrême péril » qui sont si graves qu’elles « pourraient être hors du contrôle des services, du personnel, de l’équipement et des installations d’un seul comté , ville et comté, ou ville. La loi de l’État exige en outre que le gouverneur « proclame la levée de l’état d’urgence le plus tôt possible si les conditions le justifient ».

Bien sûr, ce faisant, les pouvoirs d’urgence de Newsom disparaissent. Ses détracteurs politiques crient au scandale.

“Si Newsom pense que l’État est suffisamment sûr pour rouvrir, alors il est sûr que les gens puissent prendre des décisions par eux-mêmes sans ses règles arbitraires et capricieuses”, a déclaré Scott Wilk, le plus haut républicain du Sénat de l’État de Californie. “Je pense qu’il est temps pour lui de raccrocher sa couronne et de restaurer notre démocratie.”

En effet, toute période aiguë de véritable urgence pendant cette pandémie est passée il y a plusieurs mois. De nombreux problèmes persistent, oui, mais le coronavirus et le déclin économique qui s’ensuit sont devenus des éléments gérables de la vie quotidienne, et non une véritable urgence comme un ouragan ou un tremblement de terre.

Mais Newsom établit un calendrier sur ses pouvoirs «d’urgence» qui pourraient lui permettre de les conserver pendant des années ou même le reste de son mandat. Insistant sur le fait que l’état d’urgence ne peut expirer que lorsque le coronavirus est « éteint » ou « disparu » donne au gouverneur la licence de s’accrocher à ses pouvoirs élargis pour l’essentiel pour toujours.

Il est peu probable que nous ayons zéro cas de coronavirus dans un avenir proche, mais quelques dizaines d’infections dans une population où presque toutes les personnes vulnérables ont été vaccinées ne constituent pas une urgence. Et il est même possible que le coronavirus devienne une partie saisonnière récurrente de la vie comme la grippe.

Ainsi, Newsom établit des normes qui pourraient lui permettre de ne jamais «raccrocher sa couronne». C’est un acte d’autoritarisme inacceptable qui n’a pas sa place dans une société libre.

“Ce n’est pas un jeu”, a conclu le comité de rédaction de l’Orange County Register. « Les processus législatifs et réglementaires délibératifs que le gouverneur considère comme un obstacle aux ordonnances nécessaires sont, en fait, la protection des droits de tous les Californiens contre les actions arbitraires du gouvernement. »

Les critiques ont raison, et nous devrions tous espérer que la prise de pouvoir tyrannique de Newsom n’est pas autorisée à se maintenir. Mais les plats à emporter ici sont plus larges que n’importe quel gouverneur, État ou même le coronavirus. Maintes et maintes fois, nous voyons que les « urgences », à la fois réelles et fabriquées, sont utilisées comme couverture pour les tyrans potentiels du gouvernement qui veulent briser les restrictions cruciales de leur pouvoir qui nous maintiennent libres.

« Les « urgences » ont toujours été le prétexte sous lequel les garanties de la liberté individuelle ont été érodées – et une fois qu’elles sont suspendues, il n’est pas difficile pour quiconque a assumé des pouvoirs d’urgence de veiller à ce que l’urgence persiste. » a écrit le célèbre économiste FA Hayek.

Alors, ne regardez pas simplement ce que fait Newsom en Californie en ce moment avec horreur. Souvenez-vous-en la prochaine fois qu’une situation d’urgence surviendra et que vos politiciens vous promettent que si vous consentez à leur prise de pouvoir, ce ne sera que « temporaire ».

Vous aimez cette histoire ? Cliquez ici pour vous inscrire au FEE Daily et obtenez des nouvelles et des analyses du marché libre comme celle-ci du correspondant politique Brad Polumbo dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine.