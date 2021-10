Le gouverneur de Californie Newsom exige que tous les élèves de la maternelle à la 12e année soient vaccinés ⋆ 10z viral

in

Le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom a annoncé qu’il exigerait que tous les étudiants californiens soient vaccinés contre le COVID-19.

« RUPTURE : CA exigera que nos enfants reçoivent le vaccin COVID-19 pour venir à l’école. Cela entrera en vigueur après l’approbation complète de la FDA. Nos écoles exigent déjà des vaccins contre la rougeole, les oreillons et plus encore. Pourquoi? Parce que les vaccins fonctionnent. Il s’agit de garder nos enfants en sécurité et en bonne santé”

RUPTURE : CA exigera que nos enfants reçoivent le vaccin COVID-19 pour venir à l’école. Cela entrera en vigueur après l’approbation complète de la FDA. Nos écoles exigent déjà des vaccins contre la rougeole, les oreillons et plus encore. Pourquoi? Parce que les vaccins fonctionnent. Il s’agit de garder nos enfants en sécurité et en bonne santé. – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 1er octobre 2021

Certains à droite ont souligné que plus d’enfants sont morts de la grippe en 2018 que de COVID-19 en 2020. Cependant, pendant la saison grippale 2018, le vaccin contre la grippe n’était pas requis pour les étudiants californiens.

« En 2018, la grippe a tué plus d’enfants que le COVID en 2020. Le vaccin antigrippal n’est toujours pas obligatoire dans les écoles de CA. Il s’agit de retirer le pouvoir aux parents, pas la santé ou la sécurité des enfants. »

En 2018, la grippe a tué plus d’enfants que le COVID en 2020. Le vaccin antigrippal n’est toujours pas obligatoire dans les écoles CA. Il s’agit de retirer le pouvoir aux parents, pas la santé ou la sécurité des enfants. https://t.co/PChyqCkI10 – JD Vance (@JDVance1) 1er octobre 2021

Alors que les jeunes étudiants seront obligés de se faire vacciner, il n’y a pas encore de mandat de vaccination de Newsom pour les enseignants. Certains peuvent se demander pourquoi les élèves devraient se faire vacciner mais pas les enseignants qui sont plus âgés et donc plus susceptibles d’être hospitalisés ou de mourir du Covid-19 ?

« Newsom n’exigera pas encore que les enseignants et le personnel de CA se fassent vacciner, même si leurs élèves devront se faire vacciner. »

Newsom n’exigera pas encore que les enseignants et le personnel de CA se fassent vacciner, même si leurs élèves devront se faire vacciner. pic.twitter.com/A3uFuGKc67 – Jill Tucker (@jilltucker) 1er octobre 2021

Bien qu’il s’agisse du premier mandat de vaccin à l’échelle de l’État pour les classes K-12, beaucoup peuvent penser que ce ne sera certainement pas le dernier, car les gouverneurs libéraux d’autres États pourraient emboîter le pas. Quoi qu’il en soit, il y aura certainement des poursuites judiciaires à la suite de cette ordonnance, car certains pourraient la considérer comme une violation de la liberté médicale.

Ceux qui refusent le vaccin ne pourront pas aller à l’école ou recevoir une éducation partout dans l’État, sauf dans les écoles privées. Cependant, les écoles privées peuvent également exiger le vaccin et coûtent cher à de nombreux parents.

Restez à l’écoute de Media Right News pour plus de mises à jour.

Catholique. Écrivain. L’Amérique indépendante d’abord conservatrice.

Derniers articles de Joshua Troiano (voir tous)

Lien source