Le gouverneur de Floride signe le premier projet de loi contre les médias sociaux

25/05/2021 à 9h32 CEST

SPORT.es

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé le premier projet de loi du pays qui peut pénaliser les entreprises technologiques pour avoir démantelé des politiciens. La législation établit que les plateformes Ils ne peuvent suspendre les comptes que pendant 14 jours et seront condamnés à une amende allant jusqu’à 250000 dollars par jour pour les violations.

NetChoice, un groupe de pression technologique dont les membres comprennent Twitter et Facebook, a témoigné contre le projet de loi en mars . Le projet de loi, considéré comme le premier du genre, entrera en vigueur le 1er juillet. DeSantis a exprimé son point de vue sur Big Tech, affirmant que des plateformes comme Twitter, Facebook et YouTube réduisent au silence les voix conservatrices.

Plus tôt cette année, il a déclaré que Big Tech était «devenu plus comme Big Brother». Des contestations juridiques sont attendues et les opposants soutiennent que le projet de loi viole les droits constitutionnels des Américains à la liberté d’expression. Les critiques disent également que la nouvelle loi pourrait avoir des conséquences inattendues.