Le gouverneur de Floride va pardonner à tous les habitants de l’État accusés d’avoir enfreint les restrictions de Covid ⋆ .

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a annoncé qu’il pardonnerait à tous les Floridiens qui ont été légalement accusés d’avoir enfreint les restrictions du coronavirus sur le port de masque et la distanciation sociale, arguant que les lignes directrices devraient être consultatives.

Apparaissant mercredi sur Fox News avec les propriétaires de gymnases de Floride Mike et Jillian Carnevale, qui ont été arrêtés à plusieurs reprises et menacés de plusieurs mois de prison pour avoir autorisé des gens à entrer dans leur entreprise sans masque facial, DeSantis a déclaré qu’il annulerait le «dépassement total» à leur encontre .

«C’est exactement ce contre quoi nous avons ordonné l’été dernier, il y a plusieurs mois», a déclaré le gouverneur, avant d’annoncer que «à compter de demain matin», il «signerait un sursis sous mon autorité constitutionnelle» qui «retarderait l’affaire de soixante jours».

DeSantis a ensuite également révélé que dans les semaines à venir, il «délivrerait des pardons, non seulement pour Mike et Jillian, mais pour tout Floridien qui pourrait avoir des infractions en suspens pour des choses comme les masques et la distanciation sociale».

«Le fait est qu’il n’est même pas correct de porter des masques lorsque vous faites de l’exercice», a-t-il soutenu, notant que l’Organisation mondiale de la santé «déconseille cela» et que les restrictions relatives aux coronavirus «devraient être consultatives».

DeSantis – un allié proche de l’ancien président Donald Trump – a été un farouche opposant aux pratiques autoritaires pendant la pandémie de Covid-19.

Contrairement à de nombreux autres gouverneurs, DeSantis a qualifié les verrouillages de coronavirus d ‘«erreur», a rejeté les masques faciaux obligatoires et annulé les restrictions des autorités locales.

Plus tôt ce mois-ci, DeSantis a également interdit à toutes les entreprises et bâtiments gouvernementaux d’exiger des Floridiens qu’ils divulguent leur statut vaccinal pour entrer – une interdiction plus complète que d’autres gouverneurs, qui interdisaient simplement aux bâtiments gouvernementaux, mais pas aux entreprises privées, d’exiger des passeports vaccinaux.

