Le gouverneur de gauche de Washington, Inslee, rend obligatoire la “ théorie critique de la race ” dans les écoles publiques

9 mai 2021

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a promulgué un projet de loi qui incorpore la doctrine de «l’équité, de la compétence culturelle et du démantèlement du racisme institutionnel» dans la formation de tous les éducateurs de la maternelle à la 12e année à travers l’État.

En vertu du projet de loi du Sénat 5044 (pdf) – qui a été adopté par la législature de l’État en avril – les districts scolaires de Washington doivent utiliser l’une des trois journées d’apprentissage professionnel pour former spécifiquement tout le personnel sur les sujets «compétence culturelle, diversité, équité ou inclusion».

En rapport: Dans cette interview avec Alex Newman, rédacteur en chef du magazine The New American, immigrée chinoise en Amérique et militante de l’éducation Lily Tang-Williams a averti que le dictateur communiste assassinant en masse Mao Zedong utilisait le lavage de cerveau d’enfants de style Critical Race Theory pour retourner ses victimes les unes contre les autres. Cela a finalement aidé à faciliter le massacre de dizaines de millions d’innocents, alors que ceux des «classes rouges» se retournaient violemment contre ceux des «classes noires» et déclenchaient un bain de sang. Les étranges parallèles avec l’endoctrinement racial imposé aux enfants américains ne doivent pas être négligés. L’Amérique, a averti Williams, est au bord du désastre, et les Américains doivent arrêter cela maintenant avant que l’impensable ne se produise.

Ces sujets figuraient parmi plusieurs énumérés dans le texte du projet de loi: «Le législateur prévoit de poursuivre l’important travail de démantèlement du racisme institutionnel dans les écoles publiques et reconnaît l’importance d’accroître l’équité, la diversité, l’inclusion, l’antiracisme et la formation aux compétences culturelles dans toute l’école publique. système en offrant des programmes de formation pour le personnel classifié, le personnel enseignant certifié, le personnel administratif certifié, les surintendants et les directeurs d’école qui seront fournis de manière continue. »

