Le gouverneur de Géorgie Brian Kemp : La politique primaire républicaine est une affaire difficile, « Je n’ai pas peur de me battre »

Le gouverneur Brian Kemp, R-Ga., a rejoint vendredi le « Rapport spécial » pour discuter de sa candidature à la réélection et défendre son bilan contre les vives critiques de Donald Trump et du principal challenger David Perdue qui l’ont blâmé d’avoir divisé l’État de Peach.

BRIAN KEMP : Je me prépare depuis 30 ans à un cycle de réélection vraiment difficile, c’est une bataille pour l’âme de notre Etat, rien ne me surprend en politique ces jours-ci. Je me suis battu pour maintenir notre économie, pour garder nos enfants en classe, pour m’assurer que notre église ne soit jamais fermée en Géorgie. Je me suis battu tous les jours avec les forces de l’ordre et nos hommes et femmes sur le terrain. L’autre partie veut faire exactement le contraire, c’est ce que va être le combat pour l’âme de cet État. Eux [Democrats] vouloir fermer, ne pas avoir nos enfants à l’école, ne pas vouloir que nos églises soient ouvertes, ne pas avoir une bonne économie. Financer la police. Si quelqu’un d’autre se lance dans ce combat, vous devez lui demander pourquoi.

