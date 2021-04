Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, tient un presser sur la loi sur l’identification des électeurs et promet de ne pas reculer – RedState ⋆ .

Il y a quelque chose dans l’air et on a l’impression de repousser ENFIN l’idiotie qui est #CancelCulture et j’aime ça.

Comme la plupart d’entre vous le savent maintenant, hier, la Major League Baseball s’est mouillée lorsqu’elle a annoncé qu’elle retirait le match des étoiles de Géorgie en raison de la nouvelle loi de réforme électorale en Géorgie. La réforme avec laquelle ils ont le plus de problèmes est de s’assurer que si vous avez un bulletin de vote, vous devez prouver avec une pièce d’identité valide que vous êtes la personne qui vote avec ce bulletin.

Le nerf fou.

Eh bien, le gouverneur Brain Kemp qui est toujours gouverneur même si Stacey Abrams n’a pas encore admis qu’elle avait perdu leur concours de 2018, a décidé de tenir une conférence de presse aujourd’hui et il ne recule pas du tout. En fait, il a l’air un peu épicé. Voici ce avec quoi il a commencé.

Hier, la Major League Baseball a cédé à la peur et aux mensonges des militants libéraux, ils ont ignoré les faits de notre nouvelle loi sur l’intégrité électorale et ils ont ignoré les conséquences de leur décision sur notre communauté locale. Au milieu d’une pandémie, la Major League Baseball a fait passer les souhaits de Stacey Abrams et Joe Biden avant le bien-être économique des Géorgiens assidus qui comptaient sur le match des All-Star pour un chèque de paie. Les Géorgiens et tous les Américains devraient savoir ce que signifie cette décision, cela signifie annuler la culture et les militants partisans viennent pour votre entreprise et votre jeu ou événement dans votre ville natale. Il vient d’annuler vos sports et comment vous gagnez votre vie et ils ne reculeront devant rien pour nous faire taire tous.

C’est exactement la réponse nécessaire. Ma seule critique légère du gouvernement et du GA-GOP serait qu’ils auraient dû commencer à nuancer Stacey et sa bande de marginaux à la minute où elle est apparue dans une émission crachant de la stupidité la semaine dernière et ne pas avoir attendu que la MLB fasse ce mouvement de réflexe.

Cependant, j’ADORE le fait qu’Abrams lui fasse des critiques à ce sujet. Stacey a perdu l’élection du gouverneur de 2018 et n’a cessé de faire la moue depuis. Je sais que les gens disent la même chose à propos de Donald Trump, mais la différence est, concéda Trump. Stacey avait fait une carrière en perdant une élection et en lançant une crise de colère de deux ans à ce sujet et elle est maintenant une experte en la matière.

Ce dont elle est vraiment une experte, c’est de faire bousiller le peuple géorgien par tous ces revenus que le jeu All-Star aurait rapporté à Atlanta et en Géorgie. Je suis à peu près sûr qu’elle ne fera pas de tours de non-victoire sans concession à ce sujet.

Plus tôt dans Fox & Friends, Gov Kemp a déclaré cela avant sa conférence de presse plus tôt cet après-midi, De Fox News …

«Aucun d’entre eux ne cite des détails dans le projet de loi. Si vous remarquez, ils disent simplement, vous savez: «C’est un pas en arrière». Ou, vous savez, « C’est faux. » Ou peu importe », a-t-il ajouté. «Comme aucun d’entre eux n’indique des détails dans le projet de loi, car ils savent très bien que leur peuple était au Capitole pour travailler avec nous sur le projet de loi. Ils savaient ce qu’il y avait dedans et maintenant leur position a changé. Kemp a déclaré qu’il était d’accord avec l’ancien président Donald Trump, qui a déclaré vendredi dans un communiqué que les dirigeants de la MLB avaient «peur des démocrates radicaux de gauche».

PERSONNE n’indique des détails dans le projet de loi parce que personne qui se plaint ne l’a lu. L’autre aspect de toutes ces absurdités sur les entreprises qui ont la tête haute a été couvert plus tôt par mon collègue Nick Arama dans cet article. CBS News est fustigé pour avoir plaidé en faveur de la manière dont les entreprises peuvent aider à lutter contre la nouvelle loi restrictive sur le vote en Géorgie».

C’est à peu près aussi #Woke que l’on peut être conduit par un groupe de personnes qui sont dans un sentiment perpétuel d’angoisse et d’une manière ou d’une autre, nous devons tous en faire le plus gros dans tous les aspects de notre vie.

Kemp a également soulevé un point important dans le presser sur ce qui se passerait si les Braves faisaient les séries éliminatoires cette année …

Si les Braves font les séries éliminatoires, vont-ils déplacer le foutu match éliminatoire?

Pourquoi s’arrêter là? Pourquoi ne pas simplement faire déménager les Braves de Géorgie et se rendre à New York ou en Californie, où tous les dopes #woke affluent aussi avec le reste de leur moi angoissé. Il n’y a rien de trop gros pour ces nincompoops auto-lésés pour essayer de nous forcer la gorge. Je ne vais pas l’accepter cependant et l’État de Géorgie ne l’est pas non plus du point de vue des choses.

J’espère que ces imitateurs de Walking Dead ont finalement poussé l’enveloppe trop loin et qu’ils sont enfin repoussés. Je sais qu’ils ne l’aimeront pas du tout.