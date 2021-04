Le gouverneur de Géorgie riposte après que le PDG de Delta ait critiqué la loi électorale de l’État comme étant «  inacceptable  » ⋆ .

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a riposté aux commentaires du PDG de Delta, Ed Bastian, faisant exploser la législation électorale récemment adoptée par la législature contrôlée par le GOP de l’État.

La compagnie aérienne avait été critiquée et avait fait face à des appels au boycott après que le PDG eut publié une déclaration la semaine dernière sur la législation.

«La législation signée cette semaine s’est considérablement améliorée au cours du processus législatif et élargit le vote du week-end, codifie le vote du dimanche et protège la capacité d’un électeur à voter par correspondance sans fournir de raison. Pour la première fois, des boîtes de dépôt ont également été autorisées pour tous les comtés de l’État et les agents du scrutin seront autorisés à travailler à travers les frontières du comté », a déclaré le PDG dans une partie de sa déclaration la semaine dernière.

«Néanmoins, nous comprenons que des préoccupations subsistent au sujet d’autres dispositions de la législation, et il y a encore du travail à faire dans cet effort important. Nous nous engageons à continuer à écouter notre peuple et nos communautés, et à dialoguer avec les dirigeants des deux parties pour garantir que chaque employé éligible et électeur géorgien puisse exercer son droit de vote », indique une autre partie du communiqué.

Keith Olbermann a appelé les gens à boycotter l’entreprise.

Un autre utilisateur de Twitter, en réponse à un tweet de Delta sur un voyage en Islande, a publié un commentaire déclarant: «Si je prévoyais un voyage en Islande, je préfère m’attacher sur le dos d’une oie puis voler avec @Delta #SayNoToVoterSuppression # Honte à toi »

Mais mercredi, dans une note aux employés de Delta publiée publiquement en ligne, Bastian a fustigé la législation géorgienne.

«Depuis le lancement du projet de loi, Delta s’est joint à d’autres grandes sociétés d’Atlanta pour travailler en étroite collaboration avec les élus des deux partis, afin d’essayer de supprimer certaines des mesures les plus flagrantes du projet de loi. Nous avons réussi à éliminer les tactiques les plus répressives que certains avaient proposées. Cependant, je dois préciser que le projet de loi final est inacceptable et ne correspond pas aux valeurs de Delta », a déclaré Bastian.

Le PDG a affirmé que la législation rendra le vote plus difficile pour certains Géorgiens.

«Après avoir eu le temps de bien comprendre maintenant tout ce qui est dans le projet de loi, couplé à des discussions avec les dirigeants et les employés de la communauté noire, il est évident que le projet de loi comprend des dispositions qui rendront plus difficile l’exercice de nombreux électeurs sous-représentés, en particulier les électeurs noirs. leur droit constitutionnel d’élire leurs représentants. C’est faux », a déclaré Bastian dans la note de service.

Kemp, qui a signé le projet de loi, a repoussé Bastian.

«Tout au long du processus législatif, nous nous sommes entretenus directement avec les représentants de Delta à de nombreuses reprises. Nous avons travaillé aux côtés de la direction législative pour élargir les possibilités de vote pour les Géorgiens, tout en prenant des mesures pour sécuriser davantage les urnes », a déclaré Kemp dans un communiqué.

«À aucun moment, Delta ne s’est opposé à l’expansion du vote anticipé, au renforcement des mesures d’identification des électeurs, à l’augmentation de l’utilisation de boîtes de dépôt sécurisées dans tout l’État et à la facilitation pour les responsables électoraux locaux d’administrer les élections – c’est exactement ce que fait ce projet de loi. La dernière fois que j’ai volé avec Delta, j’ai dû présenter ma pièce d’identité avec photo », a-t-il ajouté.

«La déclaration d’aujourd’hui du PDG de Delta, Ed Bastian, contraste fortement avec nos conversations avec l’entreprise, ignore le contenu de la nouvelle loi et continue malheureusement de propager les mêmes fausses attaques répétées par des militants partisans.