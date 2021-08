Le gouverneur de la Banque centrale d’Irlande fait l’éloge de la technologie « sécurisée et décentralisée »

in

31 juillet 2021 07:57 UTC

| Actualisé:

31 juil. 2021 à 07:57 UTC

Par Clark

Gabriel Makhlouf, le gouverneur de la Banque centrale d’Irlande (CBI), a dévoilé un post au cours duquel il partage son point de vue sur l’aide médicale de la finance. tout en faisant écho aux considérations exprimées par ses homologues concernant les crypto-monnaies, le responsable a également souligné un certain nombre de leurs points positifs.

N’ignorez pas les composants positifs de la technologie cryptographique, selon le gouverneur de l’organisation financière

L’article intitulé “Digital Money” a été révélé sur le site de la banque jeudi dans le post, Gabriel Makhlouf discute du projet d’émission d’une version numérique de la monnaie européenne commune. La Banque centrale européenne (BCE) a récemment lancé sa “phase d’enquête” et bien qu’une décision reste à prendre, le gouverneur estime qu’il ne s’agit pas de “si” mais plutôt de “comment et quand” un euro numérique sera introduit.

Outre les monnaies numériques de la Banque centrale (CBDC), Makhlouf accorde une attention particulière à l’augmentation de la monnaie décentralisée en tant qu’élément de l’aide médicale croissante de la finance. En évitant le «descripteur trompeur», les «crypto-monnaies» et les «crypto-actifs» «moins inexacts», le banquier se réfère aux pièces, aux pièces stables et aux jetons simplement comme «crypto».

“Les risques augmentent alors que les gens envisagent de mettre une partie de leur argent dans la crypto”, a déclaré Gabriel Makhlouf, énumérant le manque de transparence, la volatilité de la valeur, la consommation d’énergie élevée et l’exposition à la fraude parmi les menaces auxquelles les investisseurs et les gouvernements sont confrontés. “Dans l’état actuel des choses, l’environnement négatif de la crypto l’emporte sur tous les avantages”, conclut le responsable irlandais. Cependant, il insiste également sur le fait que les autorités ne devraient pas ignorer les composants positifs de la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie. Le gouverneur de la CBI note :

“La technologie du grand livre distribué (DLT) est essentiellement un enregistrement sécurisé et décentralisé des données conservées sur un réseau et peut être un élément clé de la conception de quelques formes de crypto.”

Makhlouf souligne que DLT réduira les prix des transactions économiques et éliminera les intermédiaires dans les cas liés, tout en faisant l’éloge de la possibilité d’émettre des contrats intelligents. “L’utilisation du DLT a augmenté ces dernières années – il a certainement un potentiel – bien qu’il reste à voir à quel point il sera répandu”, ajoute le gouverneur.

L’importance du DLT va probablement s’étendre à mesure que les gouvernements du monde entier examinent les choix d’utiliser la technologie blockchain dans le style de leurs monnaies numériques. Une expérience récemment menée avec la participation de nombreuses banques centrales de la zone euro et de la BCE a indiqué qu’un euro numérique basé sur la blockchain serait extrêmement ascendant. Le système CBDC testé était prêt à traiter en même temps plus de 300 000 transactions par seconde, a révélé la Banque centrale d’Estonie plus tôt cette semaine.

