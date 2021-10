Le gouverneur de la banque centrale du Brésil s’attend à ce que les investissements cryptographiques dans le pays dépassent le milliard

Commerce et investissement

Le gouverneur de la banque centrale du Brésil s’attend à ce que les investissements cryptographiques dans le pays dépassent les 9 milliards de dollars

AnTy18 octobre 2021

Les Brésiliens ont déjà acheté plus de 4 milliards de dollars de crypto cette année jusqu’en août, selon le rapport de la banque centrale.

La valeur totale des crypto-monnaies achetées par les Brésiliens cette année a dépassé les 4 milliards de dollars, selon les données publiées par la Banque centrale du Brésil dans un rapport la semaine dernière.

Un total de près de 23,3 milliards de R$, 4,270 milliards de dollars ont été échangés de janvier à fin août. En août, la valeur d’achat était de 496 millions de dollars.

En août, Roberto Campos Neto, président de la banque centrale du Brésil, a également déclaré qu’ils devaient faire attention aux crypto-monnaies car elles sont là pour rester. « Nous devons remodeler le monde de la réglementation », a-t-il ajouté.

La valeur des actifs cryptographiques achetés par les Brésiliens a atteint son pic en mai à 756 millions de dollars. Ce mois-là, le marché brésilien a battu un record en échangeant 826 millions de R$ (150 millions de dollars) en Bitcoin en une seule journée.

Mais depuis lors, ils ont connu une baisse en juin et juillet à 695 millions de dollars et 583 millions de dollars, respectivement. Pourtant, ces chiffres ont été beaucoup plus élevés que les chiffres rapportés plus tôt cette année en février à 386 millions de dollars et 357 millions de dollars en mars.

La semaine dernière, le sous-gouverneur de la politique monétaire de la banque centrale, Bruno Serra, a déclaré que l’investissement des Brésiliens dans les actifs cryptographiques à l’étranger était potentiellement trois fois supérieur à celui des actions américaines. Il a en outre déclaré qu’il était possible que cet investissement dans la cryptographie atteigne 50 milliards de R$ (plus de 9 milliards de dollars en USD).

Serra pense également qu’il est peu probable que l’intérêt des gens pour les crypto-monnaies s’estompe de si tôt.

Plus tôt ce mois-ci, comme nous l’avons signalé, un projet de loi a été présenté à la Chambre des représentants du Brésil, en cours d’élaboration depuis 2015, pour réglementer la crypto-monnaie dans le pays.

Le projet de loi appelle à créer des définitions plus claires de la cryptographie, exigera que les fournisseurs de services d’actifs virtuels s’enregistrent et vise en outre à lutter contre les crimes cryptographiques en imposant des amendes plus élevées et des peines de prison plus sévères.

Après avoir été approuvé par une commission spéciale de la Chambre des députés, le projet de loi est actuellement entre les mains de l’Assemblée plénière de la Chambre, et une fois approuvée par celle-ci, elle passera au Sénat pour être discuté avant d’aller enfin au président pour un clin d’œil final.

