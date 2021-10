CBDC

Le gouverneur de la banque centrale du Nigeria fait état d’un « intérêt démesuré » pour sa CBDC eNaira nouvellement lancée

Le Nigeria a lancé sa propre monnaie numérique, eNaira, pour devenir le premier pays africain à le faire. La monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) devrait élargir l’accès des personnes aux services bancaires, permettre les envois de fonds et contribuer à la croissance de l’économie de plusieurs milliards de dollars.

Le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, a déclaré qu’il y avait eu « un intérêt démesuré et une réponse encourageante » à la CBDC.

Lors du lancement, Emefiele a en outre déclaré que déjà 33 banques, 120 commerçants et 2 000 clients s’étaient inscrits avec succès sur la plateforme, disponible via une application sur Apple et Android.

Il a ajouté qu’environ 200 millions de monnaie fiduciaire d’eNaira ont été émis à des institutions financières, qui maintiendront la parité avec la monnaie traditionnelle.

Le président Muhammadu Buhari, quant à lui, a déclaré que l’utilisation de la monnaie numérique pourrait faire croître l’économie de 29 milliards de dollars sur dix ans. Cela permettra également de verser des prestations sociales directes par le gouvernement et même d’augmenter l’assiette fiscale, a-t-il ajouté.

Le pays est classé 7e dans l’indice mondial d’adoption de la cryptographie 2021, selon la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis.

Ikemesit Effiong, responsable de la recherche au sein du cabinet de conseil basé à Lagos SBM Intelligence, affirme que la banque centrale n’a pas encore précisé si les utilisateurs peuvent transférer eNaira dans fiat naira, s’il y aurait des emplacements physiques pour utiliser et transférer eNaira, et si la crypto peut être utilisé pour acheter ou vendre la CBDC.

« Il n’est pas clair en regardant l’ensemble des travaux de la CBN que les Nigérians seraient à l’aise avec cela », a-t-il déclaré à ., ajoutant :

« Il y a plus de questions que de réponses, même si nous envisageons le lancement de cette monnaie numérique. Le fait que ce soit le cas si tard dans le jeu est préoccupant. »

Seules trois chaînes de télévision locales ont été autorisées à assister au lancement d’eNaira et les responsables n’ont posé aucune question.

