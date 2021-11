« La technologie blockchain existe depuis dix ans et peut se développer sans crypto-monnaies », a déclaré mardi le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das lors du SBI Banking and Economics Conclave. « Lorsque la banque centrale dit que nous avons de sérieuses inquiétudes du point de vue de la stabilité macroéconomique et financière, des problèmes bien plus profonds sont impliqués. »

