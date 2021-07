Le gouverneur de la Banque de France appelle à une régulation urgente des cryptomonnaies en Europe

05/07/21 à 10h39 CEST La saison prochaine, il y a un changement très important dans la ligue féminine. Désormais, tous les clubs pourront remplacer n’importe laquelle de leurs joueuses lorsqu’elles sont enceintes et demandent un congé médical. A ce moment et après un rapport médical, le club en question peut demander le retrait du joueur […] More