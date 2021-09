Le gouverneur de la Banque du Mexique dit que le Bitcoin ressemble plus à un métal précieux qu’à une monnaie légale

Pendant ce temps, pour l’investisseur milliardaire Leon Cooperman, Bitcoin n’a pas “beaucoup de sens” parce qu’il est vieux, sans parler du fait qu’il est un “papier”.

Le gouverneur de la Riksbank, Stefan Ingves, a comparé l’achat et la vente de bitcoins à l’échange de timbres et a remis en question son endurance sans le soutien du gouvernement.

“La monnaie privée s’effondre généralement tôt ou tard”, a déclaré le gouverneur de la banque centrale de Suède lors d’une conférence bancaire à Stockholm.

“Et bien sûr, vous pouvez devenir riche en échangeant des bitcoins, mais c’est comparable au commerce de timbres.”

Ingves a déclaré plus tôt cette année qu’il est peu probable que les cryptos échappent à la surveillance réglementaire à mesure qu’ils gagnent en popularité.

Tout comme Ingves, l’investisseur milliardaire Leon Cooperman est sceptique quant à la principale crypto-monnaie, ce qui n’a pas “beaucoup de sens”.

«Je dis que si vous ne comprenez pas le bitcoin, cela signifie que vous êtes vieux. J’ai 78 ans. Je suis vieux. Je ne le comprends pas », a-t-il déclaré sur CNBC.

L’or est une « meilleure » réserve de valeur que Bitcoin si l’on est nerveux à propos du monde, selon Cooperman. Mais il ne possède pas non plus beaucoup de lingots, car c’est un « gars du papier » et « un optimiste éternel. »

Selon le gestionnaire de hedge funds, il n’est pas non plus dans l’intérêt du gouvernement américain de faire place à un substitut au dollar : « Je suppose que je serais très prudent avec le bitcoin », a-t-il déclaré.

Fiat Money évolué

Mais contrairement à Ingves et Cooperman, le chef de la Banque du Mexique pense que Bitcoin est plus que de l’argent; en fait, c’est un moyen de troc qui est une version “évoluée” de la monnaie fiduciaire.

Jeudi, le gouverneur Alejandro Diaz de Leon a qualifié le Bitcoin d’investissement à haut risque et de faible réserve de valeur.

Selon lui, recevoir du Bitcoin en échange d’un bien ou d’un service s’apparente davantage à du troc car il n’y a pas vraiment d’échange d’argent contre un bien, mais la personne échange en fait un bien contre un bien.

« À notre époque, la monnaie a évolué pour devenir de la monnaie fiduciaire émise par les banques centrales. » “Le bitcoin ressemble plus à une dimension de métaux précieux qu’à un cours légal quotidien.”

Selon le responsable de la banque apex, pour qu’une crypto-monnaie soit considérée comme de l’argent, elle doit être un moyen de paiement fiable et sauvegarder sa valeur, soulignant sa forte volatilité où elle fluctue de 10% d’un jour à l’autre.

« Vous ne voulez pas de cette volatilité pour le pouvoir d’achat. En ce sens, ce n’est pas une bonne sauvegarde de la valeur.

fooo y pense beaucoup La crypto est en fait beaucoup moins retardée que le papier-monnaie lol mais les humains ne sont que des animaux qui donnent de la valeur aux choses en fonction de ce que pense le troupeau à mesure que le troupeau change, la perception change https://t.co/oa2SG2281o – fooo (@bitcoinpanda69) 9 septembre 2021

Économiser des millions de dollars

Les commentaires du patron de Banxico sur Bitcoin sont intervenus la même semaine qu’un autre pays LATAM, El Salvador, a officiellement adopté Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain. Un autre pays, le Panama, s’apprête également à adopter les monnaies numériques.

Comme nous l’avons signalé, le Salvador, dont 70 % de la population n’a pas de compte bancaire, est devenu le premier pays au monde à adopter Bitcoin pour accroître l’inclusion financière et réduire les coûts élevés et les inefficacités impliqués dans les envois de fonds.

L’année dernière, les Salvadoriens vivant à l’étranger ont transféré près de 6 milliards de dollars chez eux, soit environ 25 % du PIB du pays. Mais une partie de cela va à l’intermédiaire facilitant ces transferts internationaux.

Le président salvadorien Nayib Bukele estime que MoneyGram et Western Union perdront 400 millions de dollars par an en commissions pour les envois de fonds si l’adoption du bitcoin augmente.

Selon Mario Gomez Lozada, qui a travaillé comme banquier chez Merrill Lynch et Credit Suisse et gère maintenant un échange de dérivés cryptographiques, ce chiffre sera plus proche d’un milliard de dollars.

Les envois de fonds sont un soutien majeur à l’économie mexicaine, qui a atteint son plus haut niveau jamais enregistré en février 2021 depuis le début des records en 1995. Les envois de fonds vers la deuxième économie d’Amérique latine en février ont enregistré 3,174 milliards de dollars et totalisé 40,61 milliards de dollars l’année dernière, selon la banque centrale Les données.

Cela signifie que le Mexique peut énormément gagner s’il décide d’adopter le Bitcoin et les crypto-monnaies comme les autres pays de la région.

