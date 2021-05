Actualités Bitcoin

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, déclare que les investisseurs en cryptographie négocient dans une bulle

La critique publique d’Andrew Bailey à l’égard des crypto-monnaies est bien connue, et le détracteur de la crypto n’a pas lâché prise.Dans un événement récent, Bailey a déclaré que les investisseurs en crypto pourraient voir leurs investissements s’effondrer.

Crypto n’a aucune valeur intrinsèque

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a réitéré ses remarques précédentes selon lesquelles les investisseurs en crypto devraient être prêts à perdre tout leur argent, selon les rapports de CNBC.

Selon Bailey, les crypto-actifs n’ont généralement aucune valeur intrinsèque et leur proposition de valeur est nulle.

Le gouverneur de la BoE a longtemps critiqué l’industrie naissante et a déjà été cité comme disant que les investisseurs devraient être prêts à voir leurs investissements s’éroder. La première critique a eu lieu lors du rassemblement de Bitcoin en 2017. L’actif numérique, qui s’échangeait alors jusqu’à 20000 dollars, a ensuite chuté à 3122 dollars au cours des premiers mois de 2018.

Cependant, Bitcoin a atteint des sommets historiques (ATH) significatifs au cours des deux dernières années, atteignant 80% depuis le début de l’année, mais Bailey n’en a rien.

«Je vais le répéter très franchement», a-t-il ajouté. “N’achetez-les que si vous êtes prêt à perdre tout votre argent.”

Les commentaires de Bailey ressemblent étroitement à la position de la Financial Conduct Authority (FCA) sur les crypto-monnaies. L’agence de régulation britannique a mis en garde les investisseurs sur le trading de crypto-monnaies dans un communiqué et a déclaré qu’ils pourraient voir leurs fonds s’éroder compte tenu de la volatilité de la classe d’actifs.

Mais cette mauvaise prise ne semble pas effrayer les investisseurs en crypto, qui sont les plus désireux des rendements massifs que ces monnaies virtuelles apportent.

Le Bitcoin lui-même a apporté une reconnaissance au marché de la cryptographie et les investisseurs institutionnels le voient désormais comme une couverture contre l’inflation.

Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse en termes de capitalisation boursière, a grimpé de 360% depuis le début de la course haussière après avoir atteint de nouveaux sommets, et même la crypto-monnaie basée sur les mèmes Dogecoin n’a pas été en reste, affichant une énorme augmentation de 12700% depuis la fin de l’année.

D’autres altcoins comme le DOT de Polkadot et le XRP de Ripple Labs n’ont pas été laissés pour compte, certains augmentant jusqu’à 300% compte tenu de l’adoption croissante.

Blockchain à utiliser dans la conception CBDC

Malgré les nombreuses critiques qui font l’essai des crypto-monnaies, de nombreuses banques centrales cherchent à tirer parti des avantages potentiels de la blockchain pour créer des monnaies numériques de banque centrale (CBDC).

Les CBDC seraient sanctionnées par l’État et émises par l’État. Ils seront également équivalents à la monnaie fiduciaire du pays hôte, à la seule condition qu’ils soient au format numérique. De nombreuses banques nationales développent déjà la forme numérique de leur monnaie fiduciaire, le géant asiatique chinois étant en tête dans la course à l’utilisation de gros des CBDC.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.