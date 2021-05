Négociation et investissement

Le gouverneur de la BoE dit que “ l’énorme enthousiasme ” autour des actifs cryptographiques le fait se sentir “ sceptique ”

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, continue de partager ses préoccupations concernant les monnaies numériques. Cette fois, il met en garde contre le danger de «se laisser emporter» par l’innovation financière.

“Je ne veux pas être considéré comme un Luddite”, a déclaré Bailey lundi en réponse aux questions du Comité du Trésor du Parlement.

«Je suis franchement sceptique à propos des actifs cryptographiques car ils sont dangereux et il y a un énorme enthousiasme.»

Si l’innovation financière générale est bonne pour l’économie, les investisseurs doivent rester vigilants sur les actifs sous-jacents.

Il s’agit du deuxième avertissement en seulement un mois concernant les crypto-monnaies de Bailey, qui supervise la réglementation bancaire.

Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré lors d’une conférence de presse que la crypto et la monnaie ne vont pas de pair pour lui et que les actifs numériques «n’ont aucune valeur intrinsèque».

