Le gouverneur de la Caroline du Sud signe un projet de loi ouvert – .

Le gouverneur républicain de Caroline du Sud, Henry McMaster, a signé un projet de loi permettant aux résidents disposant de permis d’armes dissimulées de porter ouvertement et visiblement des armes à feu en public.

Le «Open Carry with Training Act» que McMaster a signé lundi fait également de la Caroline du Sud un «État sanctuaire du deuxième amendement» et entrera en vigueur dans 90 jours.

«Je soutiendrai fièrement toute législation qui protège ou améliore la capacité d’un Carolinien du Sud à exercer ses droits de deuxième amendement, et c’est exactement ce que fait ce projet de loi», a tweeté McMaster après avoir signé la loi.

La loi annule également les frais de 50 $ pour obtenir un permis de transport dissimulé. Selon Go Upstate, la loi exige que ceux qui recherchent un permis de transport dissimulé aient plus de 21 ans, suivent plus de huit heures de formation et passent des vérifications d’antécédents et des empreintes digitales.

