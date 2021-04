Le gouverneur de la Cour suprême du Wisconsin a dépassé son autorité avec un mandat de masque et des verrouillages prolongés ⋆ .

Mercredi, la Cour suprême du Wisconsin a condamné de justesse le gouverneur Tony Evers après avoir constaté que le démocrate avait outrepassé son autorité pour imposer et prolonger plusieurs ordonnances d’urgence COVID-19 en violation de la loi de l’État.

Dans une décision 4-3, le tribunal a déclaré qu’Evers avait illégalement émis deux ordonnances d’urgence COVID-19 en juillet et septembre, y compris un mandat de masque à l’échelle de l’État, sans l’approbation de la législature de l’État, une exigence énoncée dans les statuts du Wisconsin.

«Le langage clair de la loi explique que le gouverneur peut, pendant 60 jours, agir avec des pouvoirs élargis pour répondre à une urgence particulière», a écrit le juge Brian Hagedorn dans l’opinion majoritaire. «Au-delà de 60 jours, cependant, le législateur se réserve le pouvoir de déterminer les politiques qui régissent la réponse de l’État à un problème persistant. De même, lorsque la législature révoque un état d’urgence, un gouverneur ne peut pas simplement en réémettre un autre sur la même base. »

Alors que la dissidence du tribunal a grommelé que la décision ajoute «encore un autre obstacle à une réponse gouvernementale efficace au COVID-19, mettant davantage en péril la santé et la vie des habitants du Wisconsin», Hagedorn a noté que «la question dans cette affaire n’est pas de savoir si le gouverneur agi avec sagesse; c’est s’il a agi légalement.

«La dissidence, en revanche, passe un espace considérable à discuter des préoccupations axées sur les résultats. Mais notre rôle n’est pas de statuer en faveur des résultats que nous aimons; il s’agit d’interpréter et d’appliquer la loi, que cela nous plaise ou non », a écrit Hagedorn.

La Cour suprême de l’État avait précédemment jugé que l’administration d’Evers «avait outrepassé son autorité» avec une ordonnance de maintien au domicile à l’échelle de l’État et n’avait pas consulté les législateurs de l’État sur la décision de la prolonger. Une cour d’appel s’est également prononcée contre les limites de capacité du gouverneur à l’échelle de l’État pour les rassemblements et dans les bars, restaurants et magasins.

En plus de faire face à de multiples poursuites judiciaires pour sa conduite pandémique, Evers a reçu des réactions négatives en avril après que le département des services de santé du Wisconsin a déclaré que sa dernière ordonnance interdisait «tous les rassemblements non essentiels de 10 personnes ou plus», y compris les services religieux. Le gouverneur a rapidement publié un communiqué de presse pour «réitérer» que «les églises et les entités religieuses sont considérées comme essentielles» et ont été autorisées à opérer dans «des parkings avec des fidèles restant dans des voitures, évitant les contacts de personne à personne».

