Le gouverneur de la RBI pour son soutien politique continu à la relance économique : compte rendu du MPC

« Alors que les pays s’efforcent de contenir Omicron avec des restrictions de voyage et de nouvelles mesures de quarantaine et de distanciation sociale, la reprise mondiale et les perspectives d’inflation sont à nouveau menacées », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a plaidé pour un soutien politique continu pour favoriser la reprise dans les secteurs, en particulier ceux qui sont exposés à l’évolution des vents contraires à la suite de la propagation de la variante Omicron de Covid, a montré le compte rendu du MPC publié par la banque centrale mercredi.

Le Comité de politique monétaire (MPC) avait voté le 8 décembre à l’unanimité le statu quo sur les taux directeurs pour la neuvième fois consécutive.

Selon le procès-verbal, Das a déclaré qu’il y avait une incertitude croissante concernant l’évolution des perspectives macroéconomiques mondiales.

Sur le plan intérieur, même si les perspectives d’activité économique s’améliorent, il y a toujours un ralentissement, les principaux moteurs comme la consommation privée restant bien en deçà de leurs niveaux d’avant la pandémie, a-t-il déclaré.

« Compte tenu de ces incertitudes, un soutien politique continu est justifié pour un rebond durable, généralisé et autonome, en particulier pour favoriser la reprise dans les secteurs en retard et pour protéger ceux qui sont exposés à l’évolution des vents contraires », a déclaré le gouverneur.

Le membre du MPC et sous-gouverneur de la RBI, Michael Debabrata Patra, a également exprimé ses inquiétudes quant à la propagation de la nouvelle variante du coronavirus, affirmant que « soudain, les perspectives mondiales se sont assombries ».

Tous les membres du MPC, — Shashanka Bhide, Ashima Goyal, Mridul K. Saggar, Michael Debabrata Patra et Shaktikanta Das, à l’exception de Jayanth R Varma, ont voté pour maintenir la position accommodante aussi longtemps que nécessaire pour relancer et soutenir la croissance sur une base durable et continuer pour atténuer l’impact de COVID-19 sur l’économie, tout en veillant à ce que l’inflation reste dans la cible à l’avenir.

Varma avait exprimé des réserves sur cette partie de la résolution du MPC, selon le procès-verbal.

