Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, prononcera bientôt une conférence de presse; taux surprise réduit sur les cartes?

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, est prêt à s’adresser aux médias sous peu. C’est le discours imprévu de Shaktikanta Das au milieu de la deuxième vague COVID-19. L’adresse débutera à 10 heures du matin, a déclaré RBI sur Twitter. “Méfiez-vous du discours du gouverneur de la RBI @DasShaktikanta à 10h00 aujourd’hui, le 5 mai 2021”, a déclaré RBI dans un tweet le matin. La RBI a jusqu’à présent décidé de maintenir les taux inchangés à 4 pour cent et a maintenu sa position accommodante. Le gouverneur de la RBI, lors de la dernière réunion du MPC, avait déclaré plus tôt en avril que la deuxième vague de coronavirus était le plus grand défi à la reprise économique de l’Inde.