Le gouverneur de la Reserve Bank of India a déclaré que l’Inde pourrait commencer un essai de la roupie numérique d’ici la fin de l’année. ⋆ Crypto nouveaux médias

Dans une interview avec CNBC, le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a révélé que l’Inde pourrait commencer son essai de la roupie numérique d’ici la fin de l’année en cours. Les banques centrales, y compris celles de Chine, d’Europe et du Royaume-Uni, explorent les monnaies numériques qu’ils émettraient, soit à des prêteurs commerciaux, soit directement au public.

RBI envisage une CBDC.

Les monnaies numériques de la banque centrale ont cours légal sous forme numérique et sont essentiellement la version en ligne de leurs monnaies fiduciaires respectives. Dans le cas de l’Inde, ce serait la roupie numérique. “Nous sommes extrêmement prudents à ce sujet car c’est un produit complètement nouveau, pas seulement pour RBI, mais globalement”, a révélé Das dans l’interview. Das a en outre dévoilé que la RBI étudiait divers aspects d’une monnaie numérique, notamment sa sécurité, son impact sur le secteur financier indien et son impact sur la politique monétaire et la monnaie en circulation. Das a ajouté que la RBI explore également le choix entre avoir un grand livre centralisé ou le DLT pour la monnaie numérique.

RBI pourrait commencer un essai CBDC d’ici la fin de cette année.

Un grand livre centralisé signifierait que la base de données est détenue et exploitée par une seule entité – dans ce cas, la banque centrale. “Je pense que d’ici la fin de l’année, nous devrions pouvoir – nous serions peut-être en mesure – de commencer nos premiers essais”, a déclaré Das à CNBC. Le mois dernier, son adjoint, T Rabi Shankar, a déclaré que la banque centrale travaillait sur une “stratégie de mise en œuvre progressive” pour une monnaie numérique. Actuellement, les réglementations cryptographiques en Inde sont encore dans une zone grise.