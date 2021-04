Le gouverneur de l’Alabama entre dans l’histoire et intègre le projet de loi sur les sports transgenres – RedState ⋆ .

La semaine dernière, j’ai couvert l’histoire de la législature de l’Alabama adoptant HB391, qui interdirait aux hommes de participer aux sports féminins.

Le point crucial, tel que libellé par le projet de loi:

À l’époque, il n’était pas certain que le gouverneur républicain de l’État – Kay Ivey – le signerait.

Vendredi, Kay a mis le stylo sur papier.

La législation énonçait cinq points dans son affirmation selon laquelle un sexe ne devrait pas rivaliser avec l’autre:

Les différences physiques entre les hommes biologiques et les femmes biologiques ont depuis longtemps rendu les équipes sportives distinctes et spécifiques au sexe importantes pour que les athlètes féminines puissent avoir des chances égales de concourir dans les sports. Les avantages physiques pour les hommes biologiques pertinents pour les sports comprennent, en moyenne, une taille corporelle plus grande avec plus de masse musculaire squelettique, un pourcentage plus faible de graisse corporelle et une plus grande fourniture maximale d’énergie anaérobie et aérobie que les femmes biologiques. Même à un jeune âge, les hommes biologiques obtiennent généralement des scores plus élevés que les femmes biologiques en termes d’endurance cardiovasculaire, de force musculaire, d’endurance musculaire, de vitesse et d’agilité. Ces différences deviennent plus prononcées pendant et après la puberté, car les hommes biologiques produisent des niveaux plus élevés de testostérone. En moyenne, les athlètes masculins biologiques sont plus gros, plus rapides, plus forts et plus puissants physiquement que leurs homologues féminins biologiques. Il en résulte un écart de performance sportive important entre les sexes. Des études ont montré que les avantages que la testostérone naturelle fournit aux athlètes masculins biologiques ne sont pas significativement diminués grâce à l’utilisation de la suppression de la testostérone. La suppression de la testostérone chez les hommes biologiques ne se traduit pas par des règles du jeu équitables entre les athlètes masculins biologiques et les athlètes féminines biologiques. En raison des différences physiques entre les hommes biologiques et les femmes biologiques, le fait d’avoir des équipes sportives distinctes basées sur le sexe biologique des athlètes réduit le risque de blessure pour les athlètes féminines biologiques et favorise l’égalité des sexes. Il offre aux athlètes féminines biologiques la possibilité de concourir contre leurs pairs plutôt que contre des athlètes masculins biologiques, et permet aux athlètes féminines biologiques de concourir sur un terrain de jeu équitable pour les bourses et autres réalisations sportives.