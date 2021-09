Source : La Compagnie Pokémon Pokémon Unite est désormais disponible sur les appareils mobiles, ce qui signifie qu’il n’est plus limité à la Nintendo Switch et peut devenir l’un des meilleurs jeux Android disponibles. Si la majorité des joueurs ont une grande expérience, certains rencontrent inévitablement des problèmes. Avec de nombreuses causes possibles de problèmes […] More