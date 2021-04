Le gouverneur de l’Arizona Ducey affronte le groupe anti-armes Bloomberg – et ne clignote pas – RedState ⋆ .

Le gouverneur républicain de l’Arizona, Doug Ducey, semble avoir développé une épine dorsale conservatrice après tout, sur la base de ses récentes ordonnances annulant les mandats de masques locaux, rouvrant l’apprentissage en personne et supprimant les autres interventions onéreuses du gouvernement inspirées par le virus chinois dans l’État du Grand Canyon. , comme je l’ai partagé en mars.

Et cela ne pouvait pas venir assez tôt, semble-t-il. Mon collègue Nick Arama a écrit dans un article précédent mercredi à propos de l’anti-deuxième amendement, les ordres exécutifs de l’administration Biden se précipitant demain vers des Américains respectueux des lois et attachés à des armes à feu.

Maintenant, le gouverneur Ducey a dévisagé l’argent noir, le bras activiste du parti démocrate. Il n’a pas cligné des yeux. L’Associated Press a rapporté:

Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a signé mardi une loi visant à interdire à la police et aux shérifs d’appliquer les lois fédérales sur les armes à feu qui violent le 2e amendement. Les partisans disent que cela garantirait que les droits des propriétaires d’armes à feu soient protégés contre ce qu’ils disent être le potentiel de dépassement de la part de l’administration du président Joe Biden. Les critiques affirment que cela sapera la primauté du droit et découragera les agents des forces de l’ordre d’appliquer les lois fédérales sur les armes à feu pour protéger le public. Ils disent aussi que c’est une mesure inconstitutionnelle qui coûtera aux contribuables une défense devant les tribunaux. Les défenseurs du contrôle des armes d’Everytown for Gun Safety ont présenté des pétitions plus tôt mardi exhortant Ducey à rejeter la législation HB2111.

En bref, le projet de loi du gouverneur est conçu pour arrêter tout ce que l’administration Biden pourrait faire, soit par décret exécutif jeudi, soit avec la bénédiction des démocrates du Congrès plus tard, sur le contrôle des armes à feu. Et comme le rapportait l’histoire de l’AP – très discrètement – dans le dernier paragraphe, Everytown for Gun Safety a fait de son mieux pour essayer de convaincre Ducey de revenir à ses manières squishy avec des pétitions qu’ils ont présentées à son bureau aujourd’hui.

Oh ouais, parlons d’Everytown pendant un moment.

Comme les lecteurs le savent peut-être, c’est le groupe d’activistes fondé et financé par Michael Bloomberg qui a surgi comme un champignon vénéneux après la tragédie de Newtown. La Colline a rapporté, quelques semaines à peine avant les élections de 2020, que le groupe avait des militants d’extrême gauche dispersés à travers le pays dans des États clés du champ de bataille, d’une valeur d’au moins 4,5 dollars, pour presser les sénateurs d’adopter une législation universelle sur la vérification des antécédents … ont continué à consacrer de l’argent et des efforts à leur jeu au sol à ce sujet. Et ce n’est pas juste un groupe dans la foule.

Voici le dernier message du groupe (il y a 20 heures, au moment de la rédaction de cet article) sur Facebook.

Il se lit, en partie: (c’est moi qui souligne)

Le premier jour de notre nouveau Road Trip pour la vérification des antécédents est dans les livres! Au cours de les neuf prochains jours, groupes de Les mamans demandent une action pour Gun Sense en Amérique et Les étudiants demandent de l’action des bénévoles, des survivants de la violence armée, des propriétaires d’armes à feu, des anciens combattants et des chefs religieux de partout au pays feront plus de 60 arrêts dans 22 états pour décorer une peinture murale et collecter des messages, des souvenirs et des lettres remis en personne aux sénateurs sur Capitol Hill pour les exhorter adopter une législation sur la vérification des antécédents maintenant. D’un océan à l’autre, nous invoquons la puissance de tout notre réseau local pour envoyer un message haut et fort au Sénat américain: le moment est venu pour plus que des pensées et des prières pour prévenir la violence armée. Il est maintenant temps d’agir, et cela commence par une vérification des antécédents.

Aucune personne raisonnable ne peut lire ceci et croire que le progressisme n’est pas une religion laïque; neuf jours de prosélytisme sur les méfaits de la possession d’armes à feu sont un pèlerinage, pas un agenda politique. Et ils ne cachent pas le fait qu’ils méprisent votre Bible, ainsi que vos armes.

Cela se résume à ceci, lecteurs: ce n’est un secret pour personne que la gauche n’arrêtera pas de verser des millions de dollars dans ses efforts, et notre côté ne devrait pas non plus sur les choses que nous tenons à protéger – y compris nos droits que Dieu nous a donnés et la Constitution. C’est bon de voir le gouverneur Ducey et d’autres dirigeants républicains, entendre et agir sur cette réalité.

Revue conservatrice H / T / BlazeMedia

En rapport… via la nouvelle chaîne YouTube RedState: