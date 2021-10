Le gouverneur de l’Arizona Ducey menace de contester en justice le mandat «insondable» du vaccin Tucson

Le conseil municipal de Tucson, en Arizona, a voté pour licencier les employés de la ville qui refusent de recevoir un vaccin contre le COVID-19, une décision que le gouverneur Doug Ducey, R-Arizona, a condamnée comme « insondable » car il a suggéré qu’il contesterait légalement.

Le conseil municipal a voté 4-3 mardi pour approuver un mandat selon lequel les employés de la ville se font vacciner ou perdent leur emploi d’ici le 1er décembre, a rapporté l’Associated Press. Environ 300 des près de 4 000 employés de la ville ont refusé le tir la semaine dernière.

LE SYNDICAT DE LA POLICE DE LA VILLE DE NEW YORK MENACE UNE ACTION JURIDIQUE CONCERNANT LE MANDAT SUR LE VACCIN DE BLASIO

« Il est insondable qu’après une année aussi difficile que la dernière, le conseil municipal de Tucson ait voté pour INCENDRE les employés de la ville non vaccinés », a écrit Ducey à propos de la politique. « La législature de l’État s’est prononcée sur cette question – elle veut que les Arizonans et leurs croyances sincères soient protégés des mandats trop ambitieux. »

Ducey a écrit une lettre au procureur de la ville de Tucson, Mike Rankin, notant que la loi de l’Arizona oblige les employeurs à « fournir un aménagement raisonnable » si un employé cite des croyances religieuses sincères comme raison de ne pas prendre le vaccin.

Il a déclaré que les rapports publics ne suggéraient pas que le mandat de vaccin de Tucson inclue un tel accommodement et a averti que cette exigence légale reste en vigueur, même si certaines parties de la loi interdisant les mandats de vaccin ont été déclarées inconstitutionnelles.

« J’ai prêté serment de faire respecter les lois de l’Arizona et de veiller à ce qu’elles soient fidèlement exécutées, et je continuerai de le faire », a déclaré Ducey. « Mon bureau a informé la ville de Tucson que sa politique est en conflit avec la loi et, en tant que telle, devrait être abrogée. »

Ducey a terminé son message en encourageant « tous les Arizonans à se faire vacciner contre le COVID-19 », qualifiant le jab de « meilleur moyen de vous protéger, vous et vos proches ».

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 15 avril 2021, le gouverneur républicain de l’Arizona, Doug Ducey, prend la parole lors d’une signature de projet de loi à Phoenix. La Cour suprême de l’Arizona doit rendre sa décision, le jeudi 19 août 2021, dans une contestation constitutionnelle d’un nouvel impôt sur les hauts revenus conçu pour augmenter le financement des écoles et approuvé par les électeurs de l’État en novembre. Ducey s’est opposé à la nouvelle taxe et a déclaré qu’il espérait que la haute cour de l’État la trouverait inconstitutionnelle. (AP Photo/Ross D. Franklin, dossier)

De nombreux gouverneurs républicains ont interdit les vaccins et les mandats de masque au nom d’un choix personnel, mais certains ont suggéré que les responsables locaux, et non les chefs d’État, devraient prendre ces décisions.

« Les responsables locaux devraient avoir le contrôle ici », a déclaré à CNN le sénateur Bill Cassidy, R-La., en août. « Je suis un conservateur. Je pense que vous gouvernez mieux lorsque vous gouvernez au plus près des personnes gouvernées. Et si une communauté locale a son unité de soins intensifs pleine et que les gens des écoles locales voient qu’ils doivent s’assurer qu’ils rester ouvert car sinon les enfants manquent une autre année d’école… alors les autorités locales doivent être écoutées. C’est un principe conservateur. «

