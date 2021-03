Le gouverneur républicain de l’Arizona, Doug Ducey, a déclaré que la nomination du vice-président Kamala Harris pour superviser les problèmes à la frontière sud était «le pire choix possible».

Ducey a déclaré mercredi aux journalistes de Tuscon en Arizona qu’il pensait que Biden avait commis une erreur en choisissant son président de la vIce pour résoudre le problème de la frontière.

« Elle est sur le pire choix possible que l’on puisse faire », a déclaré Ducey. «À aucun moment de sa carrière, elle n’a donné la moindre indication qu’elle considère la frontière comme un problème ou une menace sérieuse. Si l’intention du président Biden était de montrer qu’il prend cette question au sérieux, il a vraiment fait exactement le contraire.

Ducey a déclaré que Biden avait banalisé le problème en le confiant à Harris, « Qui à fond ne se soucie tout simplement pas. »

La déclaration de Ducey intervient après que les journalistes aient demandé mardi à Harris si elle allait à la frontière, lorsque le vice-président a ri et a dit: «Pas aujourd’hui» selon Fox News.

Les législateurs du GOP soutiennent que la décision de Biden d’inverser les lois et protocoles d’immigration de l’ère Trump est ce qui a provoqué la crise frontalière. L’administration de Biden a rouvert ces derniers mois plusieurs installations de Trump le long de la frontière et a même converti des stades au Texas pour héberger des mineurs non accompagnés capturés à la frontière, selon un rapport de Fox News.

