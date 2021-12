NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouverneur républicain de l’Arizona, Doug Ducey, renouvelle les appels au département de la sécurité intérieure. Alejandro Mayorkas démissionnera en raison du manque de soutien de l’administration Biden alors que des milliers de migrants descendent à la frontière sud de l’État avec le Mexique.

« J’ai maintenant travaillé avec trois présidents – Obama, Trump et Biden – l’administration Biden est de loin la pire », a déclaré Ducey à l’animateur de Fox News Neil Cavuto lors d’une apparition sur « Your World » vendredi.

Dans cette photo d’archive du 2 décembre 2020, le gouverneur républicain de l’Arizona, Doug Ducey, répond à une question lors d’une conférence de presse à Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin, Piscine, Dossier)

LA PLEINE HAUSSE DE MIGRANTS QUI TRAVERSENT LES ÉTATS-UNIS CRÉE UN CAUCHEMAR LOGISTIQUE POUR LES AGENTS FRONTALIERS

« Le secrétaire Mayorkas doit démissionner. Il est venu à Phoenix, mais il se cache de la frontière », a déclaré Ducey, ajoutant que « l’administration est totalement insensible » aux solutions ou à l’assistance.

Dans un effort pour « soutenir les hommes et les femmes courageux » qui sont « en sous-effectif et sous-équipés » alors qu’ils tentent de contrôler l’afflux important de migrants le long de la frontière sud, Ducey a déclaré que l’Arizona « déployait des badges d’État à la frontière ».

Ducey a conclu que la ruée de migrants vers la frontière sud est « due aux politiques de l’administration Biden », car l’Arizona fait tout ce qu’elle peut pour « soutenir nos partenaires fédéraux » au milieu d’un manque total d’attention et de sérieux de la part de Joe Biden et de son tsar frontalier. , Kamala Harris. »

Des migrants sont vus au Rio Grande près du port d’entrée de Del Rio-Acuna à Del Rio, Texas, le 18 septembre 2021. (Charlie C. Peebles/Agence Anadolu via .)

Ducey a également noté que l’Arizona est exploité par les membres du cartel qui font passer de la drogue en Amérique en raison de l’absence d’expulsions du titre 42 de l’État, qui donnent à l’administration la possibilité d’interdire aux gens d’entrer dans le pays pendant une crise sanitaire telle que le COVID- 19 pandémie.

« Les cartels en profitent, ils profitent de la crise humanitaire pour faire passer la drogue, le fentanyl, la méthamphétamine et la cocaïne à travers la frontière, puis pour faire irruption dans tout notre pays », a déclaré Ducey. « C’est quelque chose qui infecte toutes nos écoles et nos quartiers et pas seulement dans les États frontaliers. »

Deux familles de migrants en provenance du Brésil traversent une brèche dans le mur frontalier pour atteindre les États-Unis après avoir traversé le Mexique à Yuma, en Arizona, le jeudi 10 juin 2021, pour demander l’asile. (AP Photo/Eugène Garcia)

Yuma, Arizona, le maire Douglas Nicholls a déclaré lundi à Fox News que sa ville frontalière n’était pas équipée pour gérer l’afflux massif de migrants entrant aux États-Unis.

« Nous devons nous assurer que le Department of Homeland Security, s’il doit libérer, le fait dans les communautés qui peuvent gérer ce genre de charge », a déclaré Nicholls.

Les autorités ont déclaré qu’environ 5 000 migrants avaient tenté d’entrer dans la région de Yuma, en Arizona, le week-end dernier et 1 500 autres migrants avaient tenté d’entrer lundi. Ce nombre a probablement augmenté tout au long de la semaine alors que davantage de groupes de migrants ont traversé la frontière.