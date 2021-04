Le gouverneur de l’Arkansas GOP Hutchinson veto contre le projet de loi sur les soins de santé transgenres

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a opposé son veto lundi à un projet de loi qui aurait fait de l’État le premier du pays à restreindre les soins médicaux affirmant le sexe pour les mineurs transgenres.

Hutchison a suggéré que le projet de loi était bien intentionné, mais l’a qualifié de «vaste portée du gouvernement».

Il a également déclaré que la mesure, si elle était signée dans la loi, aurait créé «de nouvelles normes d’ingérence législative avec les médecins et les parents alors qu’ils traitent de certaines des questions les plus complexes et les plus sensibles impliquant des jeunes», selon NBC News.

Le Sénat de l’État contrôlé par les républicains a adopté le projet de loi la semaine dernière. Hutchinson a déclaré qu’il s’attend à ce que l’Assemblée générale tente d’annuler son veto à la majorité simple, rapporte également NBC.