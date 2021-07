Le gouverneur de l’Arkansas Hutchinson s’efforce de laisser les écoles masquer à nouveau les enfants 10z viral

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a annoncé jeudi qu’il convoquerait une session extraordinaire de la législature de l’État afin de modifier la loi de l’État pour donner aux conseils scolaires la possibilité de mettre en œuvre des mandats de masque sur les écoliers et les professeurs. Le moment est venu lors d’une conférence de presse au cours de laquelle le gouverneur républicain a rétabli l’urgence de santé publique de l’Arkansas, l’attribuant à l’augmentation des cas de COVID-19 dans l’État.

Hutchinson aurait prévu de convoquer une session spéciale «très probablement la semaine prochaine» pour «donner aux conseils scolaires locaux, aux décideurs locaux le pouvoir de prendre une décision pour la santé publique des personnes de 12 ans et moins, ou de l’ensemble de leur environnement scolaire», en modifiant la loi 1002.

En vertu de la loi 1002, les agences de l’État, y compris les écoles, n’ont pas le droit d’exiger que les individus portent des couvre-visages. “L’utilisation d’un masque facial, d’un écran facial ou d’un autre couvre-visage ne doit pas être une condition d’entrée, d’éducation ou de services”, indique la législation. Cependant, les entités privées et les établissements de santé publics sont exemptés en vertu de la loi.

Au cours de ses remarques, Hutchinson a affirmé qu’il n’avait pas l’intention d’émettre un mandat de masque ou de contraintes à l’échelle de l’État sur les entreprises, arguant qu'”il n’y aura pas ce genre de restrictions” en Arkansas.

“Il ne s’agit pas d’un débat sur les mandats de masque pour ceux qui peuvent prendre leurs propres décisions et ont les moyens de se faire vacciner”, a-t-il déclaré. “Il s’agit d’une discussion sur l’environnement scolaire où les écoles peuvent prendre des décisions pour améliorer la santé publique de leur propre environnement scolaire pour les enfants qu’elles ont la responsabilité de protéger.”

Malgré la rhétorique de Hutchinson, les données scientifiques indiquent depuis longtemps que les enfants courent un risque exceptionnellement faible de contracter le COVID-19. De plus, les études médicales ont constamment montré que les enfants ne sont pas les principaux vecteurs de la propagation du virus respiratoire.

« Dans cette étude, nous estimons la sensibilité et l’infectiosité des enfants par rapport à celles des adultes en utilisant les données des ménages », lit-on dans une étude israélienne complète. “En utilisant un modèle mathématique pour ajuster les données, nous estimons que les enfants sont environ deux fois moins sensibles à l’infection que les adultes et sont un peu moins susceptibles d’infecter les autres que les adultes.”

Shawn Fleetwood est stagiaire à The Federalist et étudiant à l’Université de Mary Washington, où il envisage de se spécialiser en sciences politiques et de se spécialiser en journalisme. Il est également rédacteur de contenu d’État pour la Convention of States Action. Suivez-le sur Twitter @ShawnFleetwood