Le gouverneur de l’État de Washington devrait signer un nouveau projet de loi mettant fin à l’interdiction du haut débit municipal

Le représentant Drew Hansen a parrainé le projet de loi sur la neutralité du Net de Washington en 2017 avec le soutien du gouverneur Inslee. Maintenant, il a aidé à faire adopter une loi publique sur le large bande par le législateur. (Photo gracieuseté de HouseDemocrats.WA.Gov.)

Les municipalités de Washington seront en mesure d’offrir un service haut débit direct aux consommateurs dans tout l’État plus tard cette année en vertu de la législation que le gouverneur Jay Inslee a déjà accepté de signer.

Washington a été l’un des rares États à restreindre le haut débit municipal et la législation éliminera cette interdiction d’État. «Le gouverneur m’a assuré qu’il allait signer», a déclaré le représentant Drew Hansen, un démocrate du comté de Kitsap qui est le principal auteur de HB1336.

«La vérité est qu’une majorité d’États autorisent déjà ce que fait ce projet de loi», a ajouté Hansen.

Plus précisément, deux projets de loi – HB1336 et le compagnon SB5383 – accordent aux districts de services publics, aux comtés, aux villes et aux districts portuaires l’autorisation légale d’offrir un service haut débit au détail aux abonnés de la même manière qu’une entreprise privée comme Comcast.

Le projet de loi de Hansen donne aux municipalités une large autorité juridique pour devenir des fournisseurs de services Internet, tandis que le projet de loi complémentaire, SB5383, semble donner une préférence concurrentielle aux fournisseurs de services Internet existants. Hansen, un avocat de Bainbridge Island, a déclaré que les factures avaient été modifiées pour être compatibles et qu’ensemble, elles élargiraient le choix et le service pour les consommateurs. Il a dit qu’il s’attend à ce que le gouverneur signe les deux – bien que certaines questions aient été soulevées au sujet du SB5383.

De plus, les municipalités seront autorisées à fournir des services à l’intérieur et à l’extérieur des limites des districts. La législation deviendra loi le 1er juillet.

La poussée pour le haut débit municipal s’est intensifiée pendant la pandémie, alors que des millions d’écoliers et d’adultes ont dû passer à l’apprentissage à distance et travailler à domicile. Le changement a révélé combien de communautés ne sont pas desservies ou sont mal desservies par les réseaux commerciaux à large bande existants qui acheminent l’essentiel du trafic Internet.

La pandémie, a déclaré Hansen, a ajouté de manière inattendue de l’élan et du poids à une idée qui auparavant ne soutenait pas la traction: ce service Internet devrait être géré comme un service public qui répond à un besoin humain de base similaire à l’eau, aux ordures et à l’électricité municipaux. Il a déclaré que les législateurs ont regardé des heures de témoignages troublants à Olympie dans lesquels les parents ont déclaré qu’ils ne disposaient pas d’un service Internet adéquat pour que leurs enfants puissent assister aux cours.

Rép. Alex Ybarra. (Photo des républicains de l’État de Washington)

Les défenseurs municipaux du large bande disent depuis longtemps que les problèmes de connectivité pour les habitants des communautés rurales et urbaines sont de deux ordres: disposent-ils d’un service Internet? Si c’est le cas, fournit-il une bande passante adéquate pour le streaming?

«Nous avions des centres de santé ruraux qui ne disposaient pas d’une large bande suffisante pour aider les patients», a noté Hansen.

Les représentants de l’industrie du haut débit et de la câblodistribution commerciale se sont opposés à la législation, invoquant des préoccupations concernant la concurrence du gouvernement avec le secteur privé. En conséquence, certains législateurs ont insisté pour que la législation soit limitée aux zones sans service Internet existant. Cette stipulation, cependant, ne s’est pas retrouvée dans le dernier langage directeur.

Et en fait, le républicain Alex Ybarra, un républicain de Quincy, qui a abandonné son parrainage de la loi avant son adoption par la législature, n’a pas non plus été le cas.

À l’origine un partisan du HB1336, il s’en est éloigné après que les chefs d’entreprise de son quartier aient comparé le haut débit municipal au socialisme. Mais, a ajouté Ybarra, il soutient l’idée du haut débit universel et convient que certains fournisseurs d’accès Internet privés ont ignoré les communautés rurales de Washington.

«Je n’ai tout simplement pas aimé la façon dont le projet de loi a été rédigé», a déclaré Ybarra dans une interview vendredi pour expliquer son renversement sur le projet de loi. «Mais je suis d’accord que quelque chose doit être fait.»

L’administration Biden jouera probablement un rôle important dans ce qui sera fait. Le plan d’infrastructure de l’administration prévoit 100 milliards de dollars pour étendre le haut débit à tous les Américains. Selon une déclaration de la Maison Blanche, le plan «donne la priorité au soutien des réseaux à large bande détenus, exploités par ou affiliés aux gouvernements locaux, aux organismes à but non lucratif et aux coopératives – des fournisseurs avec moins de pression pour générer des bénéfices et avec un engagement à au service de communautés entières. »

Hansen a déclaré qu’il avait rédigé son projet de loi en pensant à l’aide du gouvernement fédéral. La législation de l’État, a-t-il dit, devait être suffisamment large pour ne pas entrer en conflit avec les objectifs d’équité et d’abordabilité du plan fédéral. En d’autres termes, a-t-il ajouté, il voulait s’assurer que le changement de réglementation de l’État ne limitait pas par inadvertance les dollars fédéraux.

«Nous voulons que cet argent parvienne à tout le monde», a-t-il déclaré.

Le gouverneur devrait signer les projets de loi dans les semaines à venir.