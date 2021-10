Le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker retarde la date limite du vaccin COVID pour certains employés de l’État

Le gouverneur JB Pritzker a repoussé une date limite pour que les employés de l’État des maisons d’anciens combattants, des prisons et d’autres installations de rassemblement soient vaccinés contre COVID-19 alors que son bureau négocie avec les syndicats représentant certains travailleurs.

Pritzker, qui a fixé en août une date limite au 4 octobre pour les employés de l’État couverts par son obligation de se faire vacciner, a déclaré vendredi que les employés avaient jusqu’au 30 novembre pour être complètement vaccinés, a rapporté le Chicago Tribune. Les travailleurs sont employés par les départements des services correctionnels, des anciens combattants, des services sociaux et de la justice pour mineurs.

L’administration Pritzker a conclu des accords avec plusieurs syndicats représentant les travailleurs de l’État. Mais les négociations se poursuivent avec l’American Federation of State, County and Municipal Employees Council 31 et Teamsters Local 700. L’AFSCME, qui représente quelque 15 000 employés de l’État touchés par l’exigence, s’est opposée à ce qu’elle a appelé des « mandats rigides ».

« Cette administration continue de travailler pour protéger les résidents vulnérables dont nous avons la garde ou la garde en veillant à ce que les employés de l’État dans les lieux de rassemblement reçoivent le vaccin », a déclaré la porte-parole de Pritzker, Emily Bittner, dans un communiqué. Elle a déclaré que le retard permettrait aux syndicats de communiquer avec les membres et donnerait aux travailleurs le temps de se faire vacciner, ajoutant: « Nous travaillons avec diligence pour parvenir à un accord avec les deux syndicats restants ».

En vertu des accords conclus jusqu’à présent, les travailleurs qui ne respectent pas le mandat seront confrontés à des « mesures disciplinaires progressives » pouvant entraîner un licenciement. Les accords offrent une option alternative de test COVID-19 uniquement pour les personnes ayant une objection religieuse ou médicale approuvée.

Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, qui a imposé un mandat de vaccination aux employés de la ville, a saisi le tribunal pour empêcher le chef du syndicat de la police d’encourager les membres à désobéir à l’obligation de déclarer leur statut vaccinal.