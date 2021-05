Le gouverneur de l’Iowa signe un projet de loi interdisant les mandats de masque dans les écoles et les entreprises ⋆ .

Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, s’adresse au RNC depuis Washington, D.C. (Document via .)

Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, a signé jeudi un projet de loi interdisant aux écoles K-12 de mettre en œuvre des mandats de masque et interdisant aux villes et aux comtés d’exiger des masques dans les entreprises.

Les écoles publiques et privées ne peuvent pas appliquer ou adopter une politique obligeant les employés, les étudiants ou les visiteurs de l’école à porter un masque lorsqu’ils se trouvent sur les lieux, à moins que ce ne soit à des fins «parascolaires ou d’enseignement spécifiques» ou que la loi de l’État en vigueur sur les dispositifs de protection oculaire et auditive , dit la nouvelle loi.

Cependant, les masques peuvent toujours être portés en option.

La nouvelle loi interdit également aux villes et aux comtés d’exiger des propriétaires qu’ils appliquent une politique de masque «qui est plus stricte qu’une politique imposée par l’État».

“L’état de l’Iowa redonne aux parents le contrôle de l’éducation de leur enfant et prend de plus grandes mesures pour protéger les droits de tous les Iowans à prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé”, a déclaré jeudi le gouverneur républicain dans un communiqué. «Je suis fier d’être le gouverneur d’un État qui valorise la responsabilité personnelle et les libertés individuelles.»

La disposition relative au masque a été incluse dans HF 847, un projet de loi plus vaste sur l’éducation lié à l’inscription ouverte et à l’expansion des programmes fiscaux qui a été adopté mercredi par les deux chambres de la législature de l’État le long des lignes du parti.

Les districts scolaires de l’Iowa ont déjà abrogé leurs mandats de masque conformément à la loi, bien que beaucoup aient toujours fortement recommandé que le personnel et les étudiants portent des masques pour protéger les non-vaccinés.

Les écoles publiques Des Moines, l’un des plus grands districts scolaires de l’Iowa, ont déclaré que les masques seraient facultatifs dans ses bâtiments, effectivement immédiatement. Cependant, le quartier continuera à «fortement encourager les masques à l’intérieur» en raison de «la taille de notre quartier, de l’espace limité dans nos bâtiments et du nombre d’étudiants toujours non vaccinés».

«Les masques faciaux restent la meilleure méthode disponible pour protéger les personnes non vaccinées», a déclaré le district dans un communiqué. «Les masques continueront d’être exigés dans les autobus scolaires conformément à une ordonnance fédérale exigeant des masques dans tous les transports en commun.»

Alors que de nombreux parents à travers le pays ont appelé les écoles et les représentants du gouvernement à lever les mandats de masque pour les étudiants, le Dr Anthony Fauci a déclaré la semaine dernière que les enfants trop jeunes pour être vaccinés devront toujours porter des masques lorsqu’ils sont à l’intérieur et autour des autres «même si des enfants plus âgés et les adultes sont libres d’enlever une protection faciale lorsqu’ils sont entièrement vaccinés », y compris à l’automne, lorsque l’année scolaire commence et qu’ils« jouent avec leurs amis »et« en particulier dans une situation à l’intérieur ».

Fauci a déclaré que les enfants de moins de douze ans ne seront probablement pas vaccinés avant la fin de l’année civile.

La présidente de l’American Federation of Teachers – un syndicat d’enseignants qui s’est battu pendant une grande partie de l’année dernière pour garder les salles de classe fermées malgré des études scientifiques montrant qu’il y avait peu ou pas de transmission du virus dans les écoles – a déclaré dans un tweet qu’elle croyait c’est “une bonne idée de rester vigilant dès maintenant sur la distance et les masques dans les écoles et de passer quelques minutes à essayer de comprendre comment les nouvelles directives relatives aux masques @cdc affectent les écoles.”

La loi de l’Iowa intervient après que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié mardi un décret interdisant aux gouvernements locaux et aux écoles publiques d’exiger des masques faciaux.

L’ordre ordonne aux gouvernements locaux d’abandonner leurs mandats de masque avant le 21 mai et aux écoles de le faire avant le 4 juin.

