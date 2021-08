Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, démissionne en disgrâce ⋆ 10z viral

Le gouverneur de New York en disgrâce, Andrew Cuomo, a donné aujourd’hui une longue et sinueuse conférence de presse, qui s’est finalement terminée par l’annonce de sa démission.

La conférence de presse a duré près d’une heure, commençant par un briefing de l’avocat de Cuomo, qui a attaqué le rapport du procureur général de New York, Letitia James, qui a conclu que Cuomo avait enfreint les lois fédérales et étatiques en harcelant sexuellement des employées et en créant un environnement de travail hostile. .

Cette avocate, Rita Glavin, a longuement parlé du rapport, affirmant qu’il “contient des erreurs et omet des preuves clés”. Ensuite, Cuomo est venu « s’excuser » d’avoir « offensé » les onze femmes nommées dans le rapport. Il a parlé spécifiquement de ses rencontres avec une femme soldat d’État qui l’a accusé d’avoir fait des commentaires sexuels inappropriés et de l’avoir touchée de manière inappropriée, en entrant dans les détails, expliquant qu’il était désolé de la mettre mal à l’aise, mais aussi s’est donné beaucoup de mal pour expliquer pourquoi ce qu’il avait n’était pas si mal.

Si vos excuses incluent un jeu par jeu de pourquoi vos actions n’étaient pas réellement mauvaises, allez-y et pic.twitter.com/y3ezF4Pli1 – Caroline Darya Framke (@carolineframke) 10 août 2021

Après cela, il a expliqué que l’enquête sur lui était motivée par des considérations politiques, que le discours politique était devenu trop « chaud » et que Twitter avait tout gâché.

Après tout cela, il a dit qu’il démissionnait.

putain de structure en trois actes à cette démission mon dieu – Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 10 août 2021

Le système est truqué. Je n’ai jamais rien fait de tout ça. Les gens qui m’accusent sont des menteurs et des tricheurs et m’en veulent. Je suis un combattant. Aussi je démissionne. – Ken Tremendous (@KenTremendous) 10 août 2021

Cuomo a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais franchi la ligne avec aucune femme, ce avec quoi au moins 11 femmes ont déclaré ne pas être d’accord. Cuomo a cependant déclaré qu’il n’avait pas réalisé “dans quelle mesure la ligne a été redessinée”. Le comportement décrit dans le rapport de l’AG consiste à embrasser, à tâtonner et à faire des commentaires sexuellement suggestifs à des employées et à d’autres femmes. Ces choses ont toujours été de l’autre côté de la “ligne” et prétendre le contraire est aussi fallacieux et manipulateur que l’on pourrait s’y attendre d’un homme qui s’est ensuite lancé dans un bavardage prolongé de “père de filles”.

Pourquoi ne pouvions-nous pas simplement laisser le GOUVERNEUR qui a fait TELLEMENT POUR TOUT LE MONDE et A DES FILLES BONJOUR juste toucher QUI IL VEUT ??? POURQUOI??? pic.twitter.com/Vy0gFauVdd – Kate Erbland (@katerbland) 10 août 2021

Bien qu’il ait maintenu qu’il n’avait rien fait qui vaille la peine de démissionner, il dit qu’il veut éviter le cirque politique prolongé qui viendrait avec la procédure de destitution. Il insiste sur le fait que sa démission est la meilleure chose qu’il puisse faire pour les habitants de New York, ce sur quoi Cuomo et moi sommes en fait d’accord.

Honnêtement, ils devraient toujours destituer Cuomo s’ils le peuvent avant la fin de ses 2 semaines – Edward Ongweso Jr (@bigblackjacobin) 10 août 2021

La démission de Cuomo prendra effet dans deux semaines, date à laquelle la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul interviendra, devenant la première femme gouverneur de l’État.

Le lieutenant-gouverneur de New York Kathy Hochul deviendra la première femme gouverneur de New York dans 14 jours. https://t.co/tRLsT7V79H – Yamiche Alcindor (@Yamiche) 10 août 2021

Lorsque James a publié son rapport, Hochul a qualifié le comportement de Cuomo de « répugnant » et « d’illégal », mais étant donné sa position de successeur potentiel, elle a refusé de dire si elle pensait ou non qu’il devrait démissionner.

(image : capture d’écran)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]