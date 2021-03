Le gouverneur de New York, Cuomo, lance des passeports de vaccination alimentés par blockchain

Le 26 mars, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé le lancement du passeport de vaccination «Excelsior Pass» alimenté par la blockchain.

Le passeport est délivré via une plate-forme gratuite et volontaire qui vérifie les vaccinations Covid-19 ou les résultats des tests négatifs via un code QR pour la numérisation ou l’impression d’un smartphone. Le Pass Excelsior est destiné à aider le processus de réouverture des entreprises et des lieux publics à travers New York.

Le passeport de vaccination est basé sur le Digital Health Pass d’IBM basé sur la blockchain, qui permet de vérifier et de partager en toute sécurité l’identité d’un utilisateur, son historique de vaccination et les résultats des tests sans révéler d’informations personnelles sans rapport.

Dans l’annonce, le Gouverneur Cuomo a souligné l’importance d’utiliser la technologie pour rouvrir d’une manière qui répond à la fois à la santé publique et à l’économie:

«Alors que de plus en plus de New-Yorkais se font vacciner chaque jour et que les indicateurs clés de santé publique continuent d’atteindre régulièrement leurs taux les plus bas depuis des mois, le premier Excelsior Pass du pays annonce la prochaine étape de notre réouverture réfléchie et fondée sur la science.

Steve LaFleche, directeur général d’IBM Public and Federal Markets, fier d’aider le plan de réouverture de New York, déclarant: « IBM est fier de soutenir l’État de New York dans ses efforts pour appliquer des technologies innovantes pour aider les résidents et les communautés à répondre au COVID- 19. «

Cuomo a révélé pour la première fois des plans pour un passeport de vaccination alimenté par la blockchain le 2 mars, à la suite d’un essai réussi du système lors d’un match des Brooklyn Nets NBA la semaine précédente.