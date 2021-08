Le gouverneur de New York Cuomo pourrait faire face à un délit dans une affaire de tâtonnements, selon le shérif du comté

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo pourrait faire face à des accusations de délit si les enquêteurs étayent une plainte pénale accusant le gouverneur d’avoir tâtonné un assistant l’année dernière, a déclaré samedi le shérif du comté d’Albany.

Le shérif Craig Apple a promis une enquête “très complète” en partenariat avec le bureau du procureur du comté d’Albany, mais a déclaré qu’il serait prématuré de s’engager sur un calendrier ou de dire si Cuomo lui-même sera interrogé.

“Nous avons beaucoup d’enquêtes à faire. Nous avons beaucoup d’interviews à faire”, a déclaré Apple aux journalistes. “Je ne vais pas précipiter les choses à cause de qui il est. Et je ne vais pas le retarder à cause de qui il est.”

La plainte, déposée cette semaine, est le premier cas connu où une femme a déposé un rapport officiel auprès d’un organisme chargé de l’application des lois pour inconduite présumée du gouverneur démocrate.

L’assistante dit que Cuomo est passée sous sa chemise et l’a caressée quand ils étaient seuls dans une pièce de l’Executive Mansion l’année dernière. La femme a également déclaré aux enquêteurs du bureau du procureur général que Cuomo s’était déjà frotté le derrière alors qu’ils posaient ensemble pour une photo.

L’avocate de Cuomo, Rita Glavin, a déclaré que l’allégation était fabriquée.

“Il a 63 ans. Il a passé 40 ans dans la vie publique et pour lui d’être tout à coup accusé d’agression sexuelle d’un assistant de direction qu’il ne connaît vraiment pas, cela ne passe pas le cap”, a déclaré Glavin. .

Apple a refusé de publier la plainte samedi, mais a qualifié l’allégation de “nature sexuelle”. Il a déclaré que son bureau avait “un bilan avéré” d’aide aux victimes, ajoutant qu’il ne craignait pas de représailles pour avoir avancé dans une enquête aussi médiatisée.

“Je suis le shérif du comté. Je ne vais pas être intimidé. Je ne vais pas être contraint”, a-t-il déclaré. “Cela ne fonctionnerait bien pour personne.”

Cuomo a fait face à de nouveaux appels à démissionner après qu’une enquête indépendante supervisée par le bureau du procureur général de l’État a conclu qu’il avait harcelé sexuellement 11 femmes et avait travaillé pour exercer des représailles contre l’un de ses accusateurs.

Le rapport du procureur général décrit une série de fois où Cuomo aurait agi de manière inappropriée avec l’assistant décrit comme l’assistant exécutif n ° 1, culminant avec la rencontre à tâtons au manoir en novembre 2020.

Selon la femme, Cuomo l’a serrée dans ses bras alors qu’elle se préparait à quitter le bureau du gouverneur du manoir. Dit que “vous allez nous causer des ennuis”, Cuomo a répondu: “Je m’en fiche”, et a claqué la porte. Il a glissé sa main sur son chemisier et a attrapé sa poitrine par-dessus son soutien-gorge, selon son récit.

“Je dois vous dire que c’était – pour le moment, j’étais tellement sous le choc que je pouvais juste vous dire que je me souviens juste avoir regardé sa main, vu le haut de mon soutien-gorge”, a-t-elle déclaré aux enquêteurs.

Elle a dit qu’elle s’était éloignée de Cuomo, lui disant “Tu es fou.”

Les procureurs de district des comtés de Manhattan, de la banlieue de Westchester et de Nassau et de la capitale de l’État d’Albany ont déclaré avoir demandé des documents d’enquête à l’enquête du procureur général pour voir si l’une des allégations pourrait entraîner des accusations criminelles.

Apple a déclaré qu’il avait également demandé ces documents et s’était entretenu avec le procureur du comté d’Albany, David Soares, et son bureau. Il a dit qu’il espère rencontrer Soares dans les prochains jours et recevoir les documents dans la semaine à venir.

Le shérif a déclaré qu’il ferait probablement venir l’assistant pour une série d’entretiens à un moment donné, mais a également souligné qu’il ne voulait pas “revictimiser ces victimes et leur faire raconter leur histoire encore et encore”.

“Je pense que nous avons tous lu le rapport du procureur général”, a-t-il déclaré. “À ce stade, je suis très à l’aise et en sécurité en disant qu’elle est, en fait, une victime.”

Cuomo a catégoriquement nié avoir touché les seins de la femme, disant “Je devrais perdre la tête pour faire une telle chose.”

Il n’était pas clair samedi pourquoi le bureau du shérif du comté menait l’enquête et non la police de la ville d’Albany. Mais Apple a déclaré que la plainte s’était produite dans la ville d’Albany et que les bâtiments de la ville et de la capitale de l’État étaient tous deux situés dans le comté d’Albany.

“Je suis le shérif de ce comté et j’ai compétence”, a-t-il déclaré.

Le shérif a déclaré que son bureau déciderait de porter ou non des accusations criminelles contre Cuomo, mais a déclaré qu’il espérait d’abord parvenir à un accord sur cette décision avec le procureur de district.

Le comité judiciaire de l’Assemblée de l’État prévoit de se réunir lundi pour discuter de la possibilité d’une procédure de destitution contre Cuomo. Près des deux tiers du corps législatif ont déjà déclaré qu’ils étaient favorables à un procès en destitution s’il ne démissionnait pas.