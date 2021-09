Le gouverneur de New York Hochul dit que les vaccins sont «de Dieu», envoie ses propres «apôtres» pour pousser les jabs

Le gouverneur Kathy Hochul, DN.Y., a prêché depuis une chaire à Brooklyn dimanche que les citoyens devraient être reconnaissants à Dieu pour les vaccins COVID-19, qui, selon elle, étaient divinement inspirés.

Hochul, qui a pris ses fonctions en août après la démission d’Andrew Cuomo au milieu d’allégations d’inconduite sexuelle, a également exhorté ses auditeurs à être ses “apôtres” en convainquant leurs amis de se faire vacciner, un acte qui, selon elle, démontre l’amour que Jésus a commandé à ses disciples de manifester.

“Nous n’avons pas traversé cette pandémie”, a déclaré Hochul lors de son homélie au Christian Cultural Center, une méga-église non confessionnelle. “J’aurais aimé que nous le soyons, mais j’ai beaucoup prié Dieu pendant cette période et vous savez quoi, Dieu a répondu à nos prières. Il a créé les hommes et les femmes les plus intelligents, les scientifiques, les médecins, les chercheurs – il les a créés un vaccin. C’est de Dieu à nous et nous devons dire : ‘Merci, Dieu. Merci.'”

Hochul a ensuite montré son collier qui indiquait son statut vaccinal avant d’alléguer que ceux qui refusent le vaccin COVID-19 “n’écoutent pas Dieu et ce que Dieu veut”.

“J’ai besoin que vous soyez mes apôtres”, a déclaré Hochul à son auditoire. “J’ai besoin que vous sortiez, que vous en parliez et que vous disiez : ‘Nous nous devons cela l’un à l’autre. Nous nous aimons.’ ” es-tu dans les écoles ? Je veux être en sécurité quand tu vas chez un médecin ou à l’hôpital et que tu es soigné par quelqu’un ?’ Vous ne voulez pas attraper le virus d’eux. Vous êtes déjà malade ou vous ne seriez pas là. “

“Et voici ma promesse à vous, mes amis. J’utiliserai l’inspiration de Dieu dans ma vie et je me battrai pour vous chaque jour en tant que gouverneur et au-delà”, a ajouté Hochul.

Hochul a parlé avec mépris de ceux qui demanderaient une exemption religieuse au vaccin COVID-19.

“Je ne suis pas au courant d’une exemption religieuse sanctionnée de toute religion organisée”, a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’un point de presse le 16 septembre. “En fait, ils encouragent le contraire. Tout le monde, du pape jusqu’au bas, encourage les gens à se faire vacciner.”

Hochul a déclaré que son administration “défendrait le droit de New York de s’assurer que toute personne dans un établissement de santé peut rencontrer un patient et que le patient n’a pas à s’inquiéter lorsqu’il y va pour des soins de santé, qu’il va contracter un virus de l’une des personnes censées protéger leur santé.”