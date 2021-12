NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La gouverneure Kathy Hochul, DN.Y., a annoncé vendredi qu’elle raccourcissait la période de quarantaine requise pour les « effectifs critiques » vaccinés dont le test de dépistage du COVID-19 est positif.

Selon les nouvelles directives de l’État, les travailleurs entièrement vaccinés dans les secteurs de première ligne tels que les soins de santé peuvent reprendre le travail après cinq jours au lieu des 10 jours requis auparavant, selon l’Associated Press.

Ces travailleurs doivent être soit asymptomatiques, soit montrer des symptômes résolus, a déclaré Hochul, qui s’est exprimé lors d’un briefing au Capitole de l’État de New York à Albany. Ils doivent également être exempts de fièvre pendant 72 heures, ne pas prendre de médicaments et porter un masque au travail.

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, s’adresse aux médias lors du défilé des anciens combattants de la ville de New York 2021 le 11 novembre 2021 à New York. (John Lamparski/.)

« Nous voulons nous assurer que notre main-d’œuvre essentielle sur laquelle nous comptons depuis le début … que nos travailleurs peuvent récupérer », a déclaré Hochul. « Et cela inclut nos soins de santé, les soins aux personnes âgées, les soins de santé à domicile, l’assainissement, les épiceries, les pharmacies, les restaurants – vous savez qui vous êtes.

« Nous avons encore besoin de vous, nous avons besoin que vous puissiez aller travailler. »

Hochul a également défendu la réponse de son administration à la pandémie en cours au milieu de la propagation de la variante omicron.

« Nous allons continuer à répandre la joie des Fêtes, pas COVID », a déclaré Hochul. « Nous allons garder les choses ouvertes. Nous allons faire les bonnes choses, mais nous ne serons pas complaisants. Nous allons traverser cette bataille, mes amis. Nous sommes intelligents. Nous savons comment faire cela. Nous ne fermons pas les entreprises. Nous ne fermons pas les écoles. «

Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, s’adresse aux journalistes après une cérémonie d’assermentation au Capitole de l’État, le mardi 24 août 2021, à Albany, NY (AP Photo)

La politique de Hochul fait écho aux directives des Centers for Disease Control and Prevention, qui ont suggéré jeudi que les travailleurs de la santé atteints de COVID-19 peuvent retourner au travail après avoir suivi une quarantaine d’une semaine.

Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, donne une conférence de presse au Capitole de l’État le mercredi 11 août 2021 à Albany, NY (Hans Pennink/AP Photo)

« Notre objectif est d’assurer la sécurité du personnel de santé et des patients, et d’aborder et de prévenir une charge excessive sur nos établissements de santé. Notre priorité reste la prévention – et j’encourage fortement tout le personnel de santé à se faire vacciner et booster », a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.