Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, déclare l’état d’urgence en réponse à la variante omicron

Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, a émis vendredi un décret sur l’état d’urgence en réponse à l’identification de la variante omicron de COVID-19.

L’ordonnance d’urgence vise à augmenter la capacité hospitalière de New York et durera au moins jusqu’au 15 janvier, date à laquelle elle sera réévaluée.

Selon une copie de l’ordonnance, l’État utilisera le « système de surtension et de flexibilité », qui permet au ministère de la Santé de limiter les procédures hospitalières non essentielles et non urgentes dans les situations où un hôpital a moins de 10 % de capacité en lits. .

Les nouvelles procédures hospitalières entreront en vigueur le 3 décembre.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, s’adresse aux journalistes après une cérémonie de prestation de serment au Capitole de l’État à Albany, NY (AP Photo/Hans Pennink) (AP)

Le gouverneur Hochul a déclaré que bien que la variante omicron n’ait pas été détectée dans l’État de New York, des préparatifs doivent être faits, ajoutant que l’État voit des « signes d’avertissement » d’un pic potentiel de cas.

« Nous avons pris des mesures extraordinaires pour empêcher la propagation du COVID-19 et lutter contre cette pandémie. Cependant, nous continuons de voir des signes avant-coureurs de pics cet hiver, et bien que la nouvelle variante Omicron n’ait pas encore été détectée dans l’État de New York, ça arrive », a déclaré le gouverneur Hochul dans un communiqué de presse.

Un couloir animé au service des urgences de l’hôpital Mount Sinai South Nassau en raison de patients atteints de coronavirus à Oceanside, NY, en avril 2020. (Jeffrey Basinger/Newsday via .) (.)

« En préparation, j’annonce aujourd’hui des mesures urgentes pour étendre la capacité hospitalière et aider à garantir que nos systèmes hospitaliers peuvent relever tous les défis posés par la pandémie alors que nous nous dirigeons vers les mois d’hiver », a ajouté Hochul. « Le vaccin reste l’une de nos meilleures armes dans la lutte contre la pandémie, et j’encourage tous les New-Yorkais à se faire vacciner et à recevoir le rappel si vous êtes complètement vacciné. »

Cette décision intervient après que le président Biden a annoncé une restriction des voyages en provenance d’Afrique du Sud et de sept autres pays de la région à partir de lundi.

Les passagers traversent les arrivées internationales à l’aéroport Heathrow de Londres, le vendredi 26 novembre 2021. Le Royaume-Uni a annoncé qu’il interdisait les vols en provenance d’Afrique du Sud et de cinq autres pays d’Afrique du Sud, à compter de vendredi à midi, et que toute personne récemment arrivée de ces pays seraient invités à passer un test de coronavirus. (Photo AP/Alberto Pezzali)

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé vendredi que la variante omicron présentait « un grand nombre de mutations… dont certaines sont préoccupantes ».

Le variant a été détecté au Botswana, au Zimbabwe, en Namibie, au Lesotho, à Eswatini, au Mozambique et au Malawi.

